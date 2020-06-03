Она также прокомментировала ситуацию переполненной ГКБ № 11 , о которой мы рассказывали ранее, назвав очереди в палатке и коридорах больницы «пиковыми вещами». Открытие нового госпиталя должно помочь снять нагрузку с этого учреждения.



— Нужно понимать, что сегодня огромное количество больных. По 11-й больнице мы буквально вчера докладывали на брифинге: принимаются организационные меры. Дело в том, что поток пациентов обеспечивается скорой, но есть ещё те, кто обращается самостоятельно. Их по времени разместить совершенно невозможно, поэтому действительно бывают какие-то пиковые вещи, когда скапливается большое число пациентов, — добавила она.



По её словам, после принятия указа о том, что больные с лёгкой формой коронавируса могут лечиться в домашних условиях, проблемы ни в 11-й больнице, ни в других учреждениях пока не возникали. Часть пациентов с «чистыми пневмониями» (отрицательный результат на коронавирус) уже начали забирать федеральные клиники.



Напомним, в мае нашему фотокорреспонденту удалось снять построенный госпиталь — там ещё велись работы, а территория была оцеплена.