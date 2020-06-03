Военный госпиталь в Октябрьском районе, который специально построили для приёма и лечения больных коронавирусом, заработает уже на этой неделе. Об этом сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова сегодня, 3 июня, на брифинге.
— Госпиталь, который был построен, находится в ведении Минобороны РФ. Он частично открыт, там уже есть пациенты, которые относятся к Министерству обороны. С 5 числа госпиталь даёт официально разрешение и места для приёма жителей Новосибирской области, — уточнила инфекционист.
Она также прокомментировала ситуацию переполненной
— Нужно понимать, что сегодня огромное количество больных. По 11-й больнице мы буквально вчера докладывали на брифинге: принимаются организационные меры. Дело в том, что поток пациентов обеспечивается скорой, но есть ещё те, кто обращается самостоятельно. Их по времени разместить совершенно невозможно, поэтому действительно бывают какие-то пиковые вещи, когда скапливается большое число пациентов, — добавила она.
По её словам, после принятия указа о том, что больные с лёгкой формой коронавируса могут лечиться в домашних условиях, проблемы ни в 11-й больнице, ни в других учреждениях пока не возникали. Часть пациентов с «чистыми пневмониями» (отрицательный результат на коронавирус) уже начали забирать федеральные клиники.
Напомним, в мае нашему фотокорреспонденту удалось снять построенный госпиталь — там ещё велись работы, а территория была оцеплена.