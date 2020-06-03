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Здание госпиталя заполнится пациентами уже на этой неделе. Впрочем, и сейчас оно не пустует — там лечатся военные

Здание госпиталя заполнится пациентами уже на этой неделе. Впрочем, и сейчас оно не пустует — там лечатся военные

Военный госпиталь в Октябрьском районе, который специально построили для приёма и лечения больных коронавирусом, заработает уже на этой неделе. Об этом сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова сегодня, 3 июня, на брифинге.

— Госпиталь, который был построен, находится в ведении Минобороны РФ. Он частично открыт, там уже есть пациенты, которые относятся к Министерству обороны. С 5 числа госпиталь даёт официально разрешение и места для приёма жителей Новосибирской области, — уточнила инфекционист.

Она также прокомментировала ситуацию переполненной ГКБ № 11, о которой мы рассказывали ранее, назвав очереди в палатке и коридорах больницы «пиковыми вещами». Открытие нового госпиталя должно помочь снять нагрузку с этого учреждения.

— Нужно понимать, что сегодня огромное количество больных. По 11-й больнице мы буквально вчера докладывали на брифинге: принимаются организационные меры. Дело в том, что поток пациентов обеспечивается скорой, но есть ещё те, кто обращается самостоятельно. Их по времени разместить совершенно невозможно, поэтому действительно бывают какие-то пиковые вещи, когда скапливается большое число пациентов, — добавила она.

По её словам, после принятия указа о том, что больные с лёгкой формой коронавируса могут лечиться в домашних условиях, проблемы ни в 11-й больнице, ни в других учреждениях пока не возникали. Часть пациентов с «чистыми пневмониями» (отрицательный результат на коронавирус) уже начали забирать федеральные клиники.

Напомним, в мае нашему фотокорреспонденту удалось снять построенный госпиталь — там ещё велись работы, а территория была оцеплена.

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Коронавирус в НовосибирскеВоенныегоспиталь
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