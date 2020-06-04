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Объявления о сдаче в аренду помещений, где ещё недавно работало какое-то заведение, теперь можно увидеть повсеместно

Объявления о сдаче в аренду помещений, где ещё недавно работало какое-то заведение, теперь можно увидеть повсеместно

Коронавирус больно ударил по малому и среднему бизнесу Новосибирска — за время пандемии закрылись десятки кафе, ресторанов, салонов красоты и магазинов. Аналитики 2ГИС специально для НГС сравнили, сколько новосибирских компаний работало в феврале и сколько — в мае.

Какие отрасли пострадали больше всего

Больше всего пострадавших предпринимателей в процентном отношении зафиксировали в рубрике «Ремонт и установка бытовой техники» — прекратили свою работу 99 компаний, или 27,2%. Вместе с тем, открылись 34 новые компании, которые оказывают такие услуги.

Среди пострадавших оказались люди, которые оказывают услуги по уходу за ресницами и бровями — закрылось 14,71% компаний (это всего 10 штук). Также пострадали люди, которые строят дачи и коттеджи — закрылись 18 компаний (или 10,34%).

Как пояснили в PR-службе 2ГИС, практически не изменившееся число компаний в какой-либо рубрике означает, что за время пандемии предприятия ещё и открывались.

— Это разные компании либо переформатировавшиеся старые, открытые под новым именем, но такой информации у 2ГИС нет, — добавили в компании.

В количественном выражении больше всего закрылось парикмахерских — 111 штук. Но это только 6,5% рынка. По данным 2ГИС, закрылось 85 компаний в сегменте быстрого питания, 73 магазина разливного пива (сторонники трезвого образа жизни, не спешите радоваться, в то же время открылись 52 таких магазина). Кроме того, закрылись 49 кафе (25 открылись) и 58 магазинов с женской одеждой (32 открылись). Прекратили работу 54 точки с мороженым — это 15,34% от общего числа.

Интересно, что несмотря на закрытия, число ногтевых студий даже выросло — с 379 до 411 (закрылись 22, а открылись 54).

Какие именно компании закрывались

Среди компаний, которые закрывались полностью или закрывали филиалы фирм, в 2ГИС перечислили бутик элитных напитков La Maison Энотека и безлимитный ночной клуб-караоке «Танцуки». Из банков сокращал филиалы «Открытие», из аптек — сеть «Мелодия здоровья», из крупных сетей общепита — «Дядя Дёнер» и «Русские блины».

По информации 2ГИС, среди сетей магазинов и крупных продовольственных компаний оптимизировали филиалы «Белый замок», «Зелёный луг», «Инмарко», «Торговая площадь», «Новосибирская птицефабрика». Кроме того, закрывались магазины сети дискаунтеров «Холди» и сеть супермаркетов «Ярче!».

В качестве примеров закрывшихся или сокративших число филиалов турагентств назвали Anex Tour и Coral Travel.

Сибиряк Илья Ледяев рассказывал, как пытался спасти свой бизнес, тестируя разные виды господдержки во время коронавируса. Что из этого вышло — читайте в его авторской колонке.

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коронакризискоронавирус в Новосибирске
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