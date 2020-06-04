Как пояснили в PR-службе 2ГИС, практически не изменившееся число компаний в какой-либо рубрике означает, что за время пандемии предприятия ещё и открывались.



— Это разные компании либо переформатировавшиеся старые, открытые под новым именем, но такой информации у 2ГИС нет, — добавили в компании.

В количественном выражении больше всего закрылось парикмахерских — 111 штук. Но это только 6,5% рынка. По данным 2ГИС, закрылось 85 компаний в сегменте быстрого питания, 73 магазина разливного пива (сторонники трезвого образа жизни, не спешите радоваться, в то же время открылись 52 таких магазина). Кроме того, закрылись 49 кафе (25 открылись) и 58 магазинов с женской одеждой (32 открылись). Прекратили работу 54 точки с мороженым — это 15,34% от общего числа.