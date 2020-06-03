Сейчас на месте работает полиция, а также добровольцы «Лизы Алерт» в Красноярске.

— Заявка пришла сегодня ночью, первичные мероприятия по поиску не принесли результата. Так как отряд в Красноярске не очень большой и история его короткая, то регион запросил помощи у соседей. Выезжать будут экипажи из Иркутска. Из Новосибирска формируется три экипажа — 12 человек с комплектом оборудования на 11 поисковых групп. Среди них — опытные люди, которые могут координировать поиски. Также сейчас возможность выезда оценивают экипажи из Алтайского края, Кемерово и Новокузнецка, — объяснила Яблонских.

Из Новосибирска до Красноярска экипажи будут добираться около 11 часов.

— У нас так принято — не бросать наших соседей и другие регионы, потому что детские поиски очень сложные, тяжелые, часто перерастают в резонансы, и нужны люди, которые могут встать во главе поисковых групп, — рассказала руководитель новосибирского отряда. — Пока мы рассматриваем поиск в городской среде, хотя очень близко находится лесопарковая зона в черте города и не так далеко находится река.