Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирске собирает добровольцев для поиска 6-летнего мальчика в Красноярске. Экипажи должны выехать сегодня в 14:00.
6-летнего Кара-Сала Эртине последний раз видели во дворе его дома по адресу: переулок Тихий, 9.
— Ребенок гулял во дворе дома. Те дети, с которыми он гулял, даже мальчик, который живет в том же доме, только в другом подъезде, — все домой вернулись. А он — нет. Вышли родители и его не нашли. Никто обстоятельства пропажи рассказать не может. Его не видели уходящим или убегающим с кем-то из посторонних людей, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Сейчас на месте работает полиция, а также добровольцы «Лизы Алерт» в Красноярске.
— Заявка пришла сегодня ночью, первичные мероприятия по поиску не принесли результата. Так как отряд в Красноярске не очень большой и история его короткая, то регион запросил помощи у соседей. Выезжать будут экипажи из Иркутска. Из Новосибирска формируется три экипажа — 12 человек с комплектом оборудования на 11 поисковых групп. Среди них — опытные люди, которые могут координировать поиски. Также сейчас возможность выезда оценивают экипажи из Алтайского края, Кемерово и Новокузнецка, — объяснила Яблонских.
Из Новосибирска до Красноярска экипажи будут добираться около 11 часов.
— У нас так принято — не бросать наших соседей и другие регионы, потому что детские поиски очень сложные, тяжелые, часто перерастают в резонансы, и нужны люди, которые могут встать во главе поисковых групп, — рассказала руководитель новосибирского отряда. — Пока мы рассматриваем поиск в городской среде, хотя очень близко находится лесопарковая зона в черте города и не так далеко находится река.
Отряду сейчас требуется помощь в оплате бензина. Деньги добровольцы не собирают, поэтому помочь жители могут через топливную карту или оплатить бензин на месте сбора добровольцев. Связаться с отрядом можно по телефону: 8 800 700–54–52.
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Мальчик, к сожалению, найден погибшим.
Редакция приносит соболезнования родным и близким ребенка.
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В августе 2019 года новосибирские добровольцы участвовали в поисках трёхлетнего Коли Бархатова в Омске. Он потерялся, пока его родные собирали ягоды в лесу. На поиски направились несколько экипажей с волонтёрами, в том числе три экипажа из Новосибирска. На месте работали полиция, спасатели, был задействован вертолёт. Мальчик был найден живым.