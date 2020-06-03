В Бердске этим утром, 3 июня, под окнами дома по улице Островского обнаружили выпавшую из окна 58-летнюю женщину.



— Предварительно установлено, что она жила в указанном доме в квартире, расположенной на 5 этаже. В тот момент, когда женщина выпала из окна, ее супруг был на работе. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи начали доследственную проверку: назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают родственников погибшей, а также жильцов дома.