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Тема дня История семьи, сбежавшей из города в село

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Тело женщины обнаружили сегодня утром

Тело женщины обнаружили сегодня утром

В Бердске этим утром, 3 июня, под окнами дома по улице Островского обнаружили выпавшую из окна 58-летнюю женщину.

— Предварительно установлено, что она жила в указанном доме в квартире, расположенной на 5 этаже. В тот момент, когда женщина выпала из окна, ее супруг был на работе. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи начали доследственную проверку: назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают родственников погибшей, а также жильцов дома.

Ночью 25 мая в Кировском районе Новосибирска, на улице Вертковской из окна многоэтажного дома выпал 36-летний мужчина. Он приземлился на пристройку дома, в которой расположен магазин.

В конце мая следователи организовали проверку из-за падения 2-летней девочки из окна 5-го этажа на улице Титова — ребенок упал на крышу магазина, с которой её доставали спасатели и врачи.

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