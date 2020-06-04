Оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё двух смертях от коронавируса.
— Скончались две пациентки в возрасте 34 и 59 лет, — говорится в сообщении оперштаба.
Количество умерших от коронавируса в НСО достигло 36 человек.
По данным оперативного штаба на утро 4 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19.
Накануне в Сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.
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2 июня стали известны подробности смерти 57-летней пациентки с коронавирусом — у неё был ряд тяжёлых патологий.