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Срочно Ещё две жертвы коронавируса

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Количество смертей от коронавируса в НСО достигло 36

Количество смертей от коронавируса в НСО достигло 36

Оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё двух смертях от коронавируса.

— Скончались две пациентки в возрасте 34 и 59 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

Количество умерших от коронавируса в НСО достигло 36 человек.

По данным оперативного штаба на утро 4 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19.

Накануне в Сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким умерших. Если вы знали их лично — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

2 июня стали известны подробности смерти 57-летней пациентки с коронавирусом — у неё был ряд тяжёлых патологий.

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Коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавируса
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