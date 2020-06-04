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2 июня стали известны подробности смерти 57-летней пациентки с коронавирусом — у неё был ряд тяжёлых патологий.