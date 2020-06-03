Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1560.

186 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницах Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанова, Довольного и Купина.

Всего в Новосибирской области сделано 122 124 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2565 жителей региона, 18 242 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зафиксировано 809 случаев ОРВИ, госпитализированы 19 пациентов.

Вчера оперштаб отчитался о 106 новых случаях коронавирусной инфекции, накануне стало известно, что скончалась одна пациентка. По словам главного инфекциониста НСО Ларисы Поздняковой, она имела ряд тяжёлых патологий.