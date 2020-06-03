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На аппаратах ИВЛ находится 31 пациент

На аппаратах ИВЛ находится 31 пациент

Оперативный штаб по Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу на утро 3 июня.

— За сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. 21 пациент выписан с выздоровлением, — говорится в сообщении штаба.

Всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19. В том числе 191 ребенок. 1235 человек выздоровели, 34 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 72 человека. На ИВЛ — 31 пациент.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1560.

186 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницах Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанова, Довольного и Купина.

Всего в Новосибирской области сделано 122 124 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2565 жителей региона, 18 242 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зафиксировано 809 случаев ОРВИ, госпитализированы 19 пациентов.

Вчера оперштаб отчитался о 106 новых случаях коронавирусной инфекции, накануне стало известно, что скончалась одна пациентка. По словам главного инфекциониста НСО Ларисы Поздняковой, она имела ряд тяжёлых патологий.

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