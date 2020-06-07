Сообщение в одном из родительских чатов гимназии № 9 о покупке формы у конкретного поставщика появилось в начале этой недели.

— Прислала сообщение член родительского комитета, со ссылкой на классного руководителя. Это было оповещение, что со следующего учебного года обязательную форму мы можем заказывать у единственного поставщика. Если раньше мы могли в цветах гимназии какого хотим производителя покупать, то сейчас из сообщения следовало, что должны купить определенные модели и ни шагу в сторону. И только белые блузки теперь у девочек, — рассказала корреспонденту НГС одна из родительниц Мария. — К гимназии вопросов много — и так ситуация сейчас непростая, многие оказываются без работы. И нас обязывают у достаточно недешевого производителя покупать форму.

Публикуем текст сообщения, из которого следует, что договор с фирмой-поставщиком уже заключён: