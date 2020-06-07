В Новосибирске родители учеников гимназии № 9 получили в общем чате WhatsApp сообщение с требованием купить дорогую школьную форму.
В его тексте говорится, что одежду для детей родители должны купить только у конкретного поставщика, определенного фасона и цвета. Родители считают, что договор школы с компанией лишает их выбора и невыгоден им. В мэрии утверждают, что такого требования гимназия не выдвигала.
Корреспондент НГС разбиралась в конфликте между учебным заведением и родителями.
«Договор уже заключён»
Сообщение в одном из родительских чатов гимназии № 9 о покупке формы у конкретного поставщика появилось в начале этой недели.
— Прислала сообщение член родительского комитета, со ссылкой на классного руководителя. Это было оповещение, что со следующего учебного года обязательную форму мы можем заказывать у единственного поставщика. Если раньше мы могли в цветах гимназии какого хотим производителя покупать, то сейчас из сообщения следовало, что должны купить определенные модели и ни шагу в сторону. И только белые блузки теперь у девочек, — рассказала корреспонденту НГС одна из родительниц Мария. — К гимназии вопросов много — и так ситуация сейчас непростая, многие оказываются без работы. И нас обязывают у достаточно недешевого производителя покупать форму.
Публикуем текст сообщения, из которого следует, что договор с фирмой-поставщиком уже заключён:
Женщина посчитала, что на форму ребёнка в итоге уйдет около 10 тысяч рублей — примеры необходимой формы также скинули в общий чат.
Например, брюки для мальчика есть по цене 1830 рублей (парадные) и по цене 2360 (повседневные) рублей — нужны оба вида, жилет для мальчика стоит 1240 рублей, свитшот — 1780 рублей, рубашка поло 1560 рублей.
Остальных предметов требуемой формы пока нет в каталоге, но родители прикинули их стоимость по другим моделям в каталоге компании. Цены на сорочки для мальчиков стоят около двух тысяч рублей.
Женщина добавила, что сообщением возмущена не только она, но и другие родители.
— У многих уже куплена форма, и некоторым детям она как раз. Новую покупать? Мне несколько родителей с других классов и школ написали, что много где сейчас так — обязывают покупать форму у этого поставщика, — добавила Мария. — Такая параллель невольно проводится, что все родители все равно получат выплату от президента. Нашли куда ее потратить. Удивительным образом стоимость комплекта школьной формы нового образца практически совпадает с этой выплатой.
Ни к чему не обязывают. Позиция школы
На момент подготовки материала телефоны школы были недоступны, позицию директора предоставили в мэрии Новосибирска.
В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что гимназия не выдвигала требований по поводу определенного производителя. По информации департамента образования в МБОУ «Гимназия № 9 им. Героя РФ Немыткина М. Ю.» внешний вид учеников регламентируется отдельным положением, в котором прописан стиль и цвет одежды.
— В условиях ограничительных мер организовать традиционную работу по приглашению представителей разных фирм — производителей школьной одежды — с организацией показа моделей не представляется возможным. В связи с этим вопрос школьной формы на новый учебный год не обсуждался, решений об обязательных закупках конкретных наименований не принималось. По информации, предоставленной директором гимназии № 9 Загорулько Н. А., администрация гимназии № 9 не предъявляет к родителям (законным представителям) требований об обязательной закупке формы в фирме SAMM, — объяснили в пресс-центре мэрии. — Родители (законные представители) обучающихся имеют право приобрести одежду коллективно или самостоятельно в любом магазине и по устраивающей их цене, а также заказать одежду в любой фирме-изготовителе. Важно, чтобы выбранная одежда соответствовала деловому стилю и единым требованиям, установленным в общеобразовательном учреждении.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук также заверил корреспондента НГС, что со своей стороны разберется в сложившейся ситуации и возьмёт ее на контроль.
Корреспондент НГС также отправила запрос в компанию SAMM с просьбой уточнить, заключала ли фирма договор с гимназией.
Могут ли родителей заставить купить школьную форму у конкретного поставщика? Взгляд юриста
Юрист Константин Зиновьев ответил на самый главный вопрос в этой истории:
— Заставить купить форму у конкретного поставщика гимназия не может. У нас свобода договора. Даже в Советском Союзе у нас не было единой формы. Одежда была разных производителей. Законом об образовании сейчас не предусматривается обязательное наличие формы, но сама школа может принять внутренний локальный акт, что форма может быть обязательна, в том числе указать требования к ней — цвет, фасон, например. Но не производителя, — объяснил корреспонденту НГС юрист Константин Зиновьев.
Если родителей заставляют покупать форму у конкретной фирмы, то они могут обратить с жалобой в Прокуратуру или Министерство образования региона.
В ноябре прошлого года НГС рассказывал историю с детским садом № 144 «Сказкоград» — родители детей, посещающих этот садик, пожаловались на странную процедуру «оздоровления» — пока одни дети ели биомороженое, других выводили в раздевалку. На само мороженое родителям приходилось сдавать деньги. После публикации в детском саду прошла прокурорская проверка, которая установила нарушения прав воспитанников.
В конце февраля родители из другого детского сада пожаловались на разделение питания среди детей. Они не понимали, почему определённой группе детей выдают дополнительное питание — в основном фрукты и йогурты, а другие дети остаются без них.