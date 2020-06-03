Вчера, 2 июня, около 18:00 на автодороге К-17Р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" произошло ДТП, в котором погиб один из пассажиров. Как сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области, смертельное столкновение унесло жизнь 64-летнего мужчины.

— 41-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда Одиссей", двигался по автодороге К-17Р со стороны города Новосибирска в направлении села Кочки, и на 180 км автодороги совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, под управлением 60-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — уточнили в областной ГИБДД.