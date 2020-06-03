Самым холодным рабочим днём станет пятница, 5 июня. Синоптики обещают всего +12…+14 градусов, а ночью — 4–6 градусов тепла.



Накануне Новосибирск пережил грозу с мощным ливнем. Не обошлось и без серьёзных последствий — о том, как пострадал город из-за разгула стихии, мы рассказывали в нашем фоторепортаже.



Синоптики дали прогноз на это лето. Если коротко: температура в целом будет в пределах нормы, а вот июнь кое-где выдастся прохладным.