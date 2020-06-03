Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие три дня — нас ждут небольшие дожди и прохладная погода.
— Ветер сменит направление на северный, северо-западный. 3 июня днём ожидается ветер 5–10 м/с, 4-го — 6–11 м/с и 5-го — 4–9 м/с. Температурный фон при этом будет постоянно понижаться, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Сегодня, 3 июня, воздух в Новосибирске прогреется до 14–16 градусов. Завтра, 4 июня, немного похолодает — до +13…+15 градусов, температура ночью составит 6–8 градусов тепла.
Самым холодным рабочим днём станет пятница, 5 июня. Синоптики обещают всего +12…+14 градусов, а ночью — 4–6 градусов тепла.
Накануне Новосибирск пережил грозу с мощным ливнем. Не обошлось и без серьёзных последствий — о том, как пострадал город из-за разгула стихии, мы рассказывали в нашем фоторепортаже.
Синоптики дали прогноз на это лето. Если коротко: температура в целом будет в пределах нормы, а вот июнь кое-где выдастся прохладным.