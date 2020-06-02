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Количество заболевших в регионе перевалило за 3 тысячи

Количество заболевших в регионе перевалило за 3 тысячи

Во вторник, 2 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 106 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3020 случаев заболевания, из которых 1204 человека поправились, а 34 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • с появлением ковида остальные болезни никуда не исчезли. Наши корреспонденты побывали в клинике Мешалкина и посмотрели, как сейчас работают врачи и какие правила должны соблюдать пациенты;
  • жители Новосибирска с признаками ОРВИ жалуются, что им приходится часами ждать скорую. В Минздраве рассказали свою версию происходящего.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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