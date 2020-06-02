Во вторник, 2 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 106 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Подробно разобрались в том, как именно тратили миллионы на защиту медиков от коронавируса и почему им всё равно пришлось шить себе маски из марли;
- с появлением ковида остальные болезни никуда не исчезли. Наши корреспонденты побывали в клинике Мешалкина и посмотрели, как сейчас работают врачи и какие правила должны соблюдать пациенты;
- жители Новосибирска с признаками ОРВИ жалуются, что им приходится часами ждать скорую. В Минздраве рассказали свою версию происходящего.
- соучредитель футбольного центра размышляет, почему в футбол на открытом воздухе играть нельзя, а ездить в забитом метро — можно.
- в Новосибирске умерла ещё одна пациентка с коронавирусом. Минздрав рассказал, что у неё было много сопутствующих заболеваний.
- правительство сообщило, какие меры будут приняты для выхода из кризиса. Михаил Мишустин сегодня представил план действий Владимиру Путину.
- в России за сутки выявлено ещё 8863 случая коронавируса. Количество умерших перевалило за 5 тысяч человек.
- жители Красноярска прилетели из США и застряли в новосибирском обсерваторе. Они написали обращение к своему губернатору с просьбой помочь им поскорее вернуться домой.
- кинотеатры в России заработают в июле. Естественно, по правилам нового мира. Ещё раньше возобновятся матчи чемпионата России по футболу.
НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.