Во вторник, 2 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 106 новых пациентах с коронавирусом. Теперь в регионе подтверждено 3020 случаев заболевания, из которых 1204 человека поправились, а 34 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

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с появлением ковида остальные болезни никуда не исчезли. Наши корреспонденты побывали в клинике Мешалкина и посмотрели, как сейчас работают врачи и какие правила должны соблюдать пациенты;