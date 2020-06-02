СК начал проверку после публикации НГС про многодетную семью, чей дом отключили от электричества

Следственный комитет России по Новосибирской области организовал проверку после вышедшей статьи на НГС об отключении электроснабжения от дома многодетной семьи Громилиных.



— 2 июня 2020 года на одном из сайтов новостей была опубликована информация о том, что многодетной семье, проживающей в собственном доме в СНТ «Цитолог» в селе Барышево Новосибирского района Новосибирской области, отключили электричество. В семье проживают четверо малолетних детей: от двух до десяти лет. Из информации следует, что отключение света произошло 30 мая 2020 года. Многодетная семья якобы неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг в миллион рублей, из-за этого председатель СНТ незаконно отключил дом от общей электрической сети, тем самым оставив семью с малолетними детьми без света, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК Анастасия Кулешова.

