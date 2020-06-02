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СК начал проверку после публикации НГС про многодетную семью, чей дом отключили от электричества

Правление садового общества обвинило многодетную семью в неоплате электричества на сумму в миллион рублей

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СК России по НСО организовал проверку по отключению электричества от дома многодетной семьи

СК России по НСО организовал проверку по отключению электричества от дома многодетной семьи

Следственный комитет России по Новосибирской области организовал проверку после вышедшей статьи на НГС об отключении электроснабжения от дома многодетной семьи Громилиных.

— 2 июня 2020 года на одном из сайтов новостей была опубликована информация о том, что многодетной семье, проживающей в собственном доме в СНТ «Цитолог» в селе Барышево Новосибирского района Новосибирской области, отключили электричество. В семье проживают четверо малолетних детей: от двух до десяти лет. Из информации следует, что отключение света произошло 30 мая 2020 года. Многодетная семья якобы неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг в миллион рублей, из-за этого председатель СНТ незаконно отключил дом от общей электрической сети, тем самым оставив семью с малолетними детьми без света, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК Анастасия Кулешова.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Историю про многодетную семью Громилиных, которая живет в собственном доме в СНТ «Цитолог», читайте тут.

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СНТмошенничествомногодетная семья
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