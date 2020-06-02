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Оба ролика предлагают задуматься о будущем&nbsp;

Оба ролика предлагают задуматься о будущем 

Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля. Меньше чем за сутки в Сети появились сразу два видеоролика, которые посвящены голосованию и поправкам. Первый авторства РИА ФАН, второй — уличного художника Тимофея Ради. Мы их вам покажем, а как к ним относиться, вы, пожалуйста, решите сами.

РИА ФАН выпустило видео вчера. Оно опирается на конкретный блок поправок, которые посвящены семье и детям. Точнее, исходя из ролика, на одну единственную — о внесении в Конституцию понятия брака как союза мужчины и женщины. Действие в ролике происходит в 2035 году: сотрудница детского дома снимает на видео радостное событие — одного из воспитанников усыновили. Но радостное для воспитателей и нянечек событие омрачается тем, что ребенок, как выяснилось, уедет в семью из двух мужчин. После того как мальчик садится в машину, а пара целуется, голос за кадром предлагает зрителю решить будущее страны.

Видео: РИА ФАН

Второй ролик появился сегодня утром. Сюжет здесь менее замысловат: ночью уличный художник под звуки гимна едет на велосипеде, залезает на крышу, собирает некую конструкцию и в конце концов поднимает ее. Мы видим, что плакат с социальной рекламой о поправках в Конституцию кардинально поменял смысл.

Видео: xradyax / YouTube.com

Вам какой ролик больше понравился?

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    поправки в КонституциювидеоТимофей Радя
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