Сегодня, 2 июня, на выезде из Новосибирска столкнулись 6 машин — из них две фуры и четыре легковых автомобиля.
Авария случилась на 41-м километре Северного объезда.
— Автомобили двигались со стороны поселка Садовый в сторону поселка Рыбачий. В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД. Причины аварии устанавливаются, — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Несмотря на то, что прошло почти три часа после ДТП, на дороге все равно сейчас пробка.
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30 мая на автодороге Черепаново — Безменово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 29-летний водитель. Неделю назад в Новосибирской области в Чулымском районе на трассе внедорожник въехал под бетономешалку после того, как в него врезалась фура.