Сегодня, 2 июня, на выезде из Новосибирска столкнулись 6 машин — из них две фуры и четыре легковых автомобиля.

Авария случилась на 41-м километре Северного объезда.



— Автомобили двигались со стороны поселка Садовый в сторону поселка Рыбачий. В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД. Причины аварии устанавливаются, — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.