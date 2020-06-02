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ДТП обошлось без пострадавших

ДТП обошлось без пострадавших

Сегодня, 2 июня, на выезде из Новосибирска столкнулись 6 машин — из них две фуры и четыре легковых автомобиля.

Авария случилась на 41-м километре Северного объезда.

— Автомобили двигались со стороны поселка Садовый в сторону поселка Рыбачий. В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД. Причины аварии устанавливаются, — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Несмотря на то, что прошло почти три часа после ДТП, на дороге все равно сейчас пробка.

На Северном объезде собралась пробка. Ситуацию осложняют и дорожные работы

На Северном объезде собралась пробка. Ситуацию осложняют и дорожные работы

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30 мая на автодороге Черепаново — Безменово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 29-летний водитель. Неделю назад в Новосибирской области в Чулымском районе на трассе внедорожник въехал под бетономешалку после того, как в него врезалась фура.

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