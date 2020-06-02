— В дневное время на 58-летнего мужчину, проходившего между домами по улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска, упало дерево. В тот же день, вечером, от полученной травмы головы мужчина скончался у себя в квартире. Указанная трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района города Новосибирска своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на территории района, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи продолжают расследование.

— Следователями СКР тщательным образом будут выяснены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установлены виновные должностные лица, их действиям либо бездействию будет дана всесторонняя правовая оценка, — добавили в ведомстве.



Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто отвечал за состояние деревьев на улице 2-я Портовая.

26 мая ураганный ветер ронял деревья и переворачивал остановки по всему Новосибирску. Городские службы до сих пор продолжают устранять последствия бури — всего в городе насчитали 89 происшествий. В списке жертв также был 11-летний мальчик, на которого упала ветка — ребёнок отделался травмами и ушибами.