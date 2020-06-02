Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня, а игры покажут на бесплатных каналах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.



— Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол вернутся в августе, — заявил Дмитрий Чернышенко.



Вице-премьер добавил, что РПЛ и РФС подтвердили готовность «обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей», а открытие трибун на матчах РПЛ согласовано пока с минимальным количеством зрителей — до 10% от вместимости трибун. Чтобы как можно больше зрителей увидели матчи, игры будут транслировать на бесплатных федеральных каналах.

