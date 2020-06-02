Кто виноват в провале плитки рядом с набережной? У мэрии и СГК разные версии

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова прокомментировала состояние парка «Городское начало» рядом с Михайловской набережной после ночного ливня. После дождя покрытие стало проваливаться в нескольких местах.
Разбираемся, кого власти обвиняют в повреждениях, когда начнутся восстановительные работы и как на ситуацию смотрит компания СГК, которая вела теплоиспытания в парке.
Парк пока не относится к набережной
Ранее сообщалось, что повреждения заметили на Михайловской набережной. Вице-мэр объяснила, что их выявили рядом, в парке «Городское начало», который пока не относится к территории набережной. Сейчас в городе оформляют документы для того, чтобы выполнить присоединение.
— К сожалению, последние несколько лет мы наблюдаем регулярные ремонтные работы ООО «СГК» на «Городском начале», связанные с ремонтом изношенных инженерных сетей теплоснабжения. Постоянные работы на локальных участках «Городского начала» после гидравлических испытаний сетей приводят к негативным последствиям, вызванным обильными осадками. Мы обратились в службу ООО «Сибирская генерирующая компания» с предложением провести капитальный ремонт сетей на этом участке в рамках строительства четвертого моста, — сообщила вице-мэр в своём «Фейсбуке»
В 2012 году на территории «Городского начала» проводили мощение, реконструкцию дорог и устройство клумб. Это сделали перед открытием памятника императору Александру III.
Дали сутки, чтобы начать восстановительные работы
На запрос НГС о том, какие повреждения выявили на территории парка и когда они будут устранены, ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Нам сообщили, что из-за большого потока воды действительно было нарушено благоустройство «Городского начала».
На территории провели выездное совещание, в котором принял участие Владимир Кожевников, начальник отдела районной административной технической инспекции Центрального округа.
— Задача была собрать всех представителей ресурсоснабжающих организаций, всех владельцев сетей и определить объемы восстановительных работ для каждого, — сообщил Кожевников.
По информации мэрии, повреждения обнаружили на площадке, где выносили газовые сети для строительства четвертого моста, и на месте испытаний теплосетей.
— Мы сейчас оценили ситуацию на месте, далее разошлём руководителям каждой организации извещения, согласно которым необходимо приступить к восстановительным работам в срок не позднее одних суток. Если в течение суток организация не приступит к работам, то составляется административный протокол и организация привлекается к ответственности, — добавил Кожевников.
Чтобы уточнить, какая компания выносила газовые сети, в мэрии попросили ещё один письменный запрос.
«Не имеем отношение к повреждению плитки». Ответ СГК
НГС направлял запрос в СГК, чтобы выяснить, какие работы компания ведёт в парке и как они сказываются на покрытии.
— СГК приводит ремонтные работы магистрального трубопровода в парке «Городское начало» в периметре участка 5 на 8 метров — бригада устраняет дефект, выявленный в ходе гидравлических испытаний. Участок огорожен, после ливня и ветра в ночь с 1 на 2 июня ограждение было восстановлено. Работы продлятся до конца этой недели. Никаких других работ на набережной СГК в настоящее время не ведет и не имеет отношения к прочим нарушениям благоустройства — в частности, к повреждению тротуарной плитки, — сообщили в пресс-службе компании.
В СГК добавили, что в прошлом году компания также делала ремонт на территории парка. После этого на участке восстановили благоустройство, которое приняли сотрудники мэрии.
— В перспективе планируется техническое перевооружение всей инженерной инфраструктуры в районе строительства четвертого моста, в том числе, тепловых сетей, — уточнили в СГК.
В прошлый раз провалившуюся плитку на набережной Оби заметили 24 мая. Тогда в яме было много воды.