Кто виноват в провале плитки рядом с набережной? У мэрии и СГК разные версии

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова прокомментировала состояние парка «Городское начало» рядом с Михайловской набережной после ночного ливня. После дождя покрытие стало проваливаться в нескольких местах.



Разбираемся, кого власти обвиняют в повреждениях, когда начнутся восстановительные работы и как на ситуацию смотрит компания СГК, которая вела теплоиспытания в парке.

Парк пока не относится к набережной

Ранее сообщалось, что повреждения заметили на Михайловской набережной. Вице-мэр объяснила, что их выявили рядом, в парке «Городское начало», который пока не относится к территории набережной. Сейчас в городе оформляют документы для того, чтобы выполнить присоединение.