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Кинотеатры в России откроются в июле

А с театрами и концертными площадками придется проститься до осени

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Первые сеансы могут пройти уже во второй половине июля

Первые сеансы могут пройти уже во второй половине июля

В правительстве рассказали, когда смогут открыться первые учреждения культуры, которые закрыли из-за коронавируса. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первым делом нам вернут возможность смотреть кино на большом экране. Кинотеатры смогут открыть уже во второй половине июля.

Однако пока не закончится вся история с коронавирусом, работать они будут по особым правилам, которые утвердил Роспотребнадзор. Среди них как общие рекомендации вроде использования масок и антисептиков, так и специфические: билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе. Правда, наказывать зрителей за нарушение рассадки не будут.

— Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, — заявил вице-премьер Чернышенко во время брифинга с другими членами правительства.

Театры и концертные залы, по словам Чернышенко, откроются только осенью. Для них у Роспотребнадзора рекомендаций пока нет

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