Кинотеатры в России откроются в июле

В правительстве рассказали, когда смогут открыться первые учреждения культуры, которые закрыли из-за коронавируса. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первым делом нам вернут возможность смотреть кино на большом экране. Кинотеатры смогут открыть уже во второй половине июля.



Однако пока не закончится вся история с коронавирусом, работать они будут по особым правилам, которые утвердил Роспотребнадзор. Среди них как общие рекомендации вроде использования масок и антисептиков, так и специфические: билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе. Правда, наказывать зрителей за нарушение рассадки не будут.

