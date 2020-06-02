Кинотеатры в России откроются в июле

В правительстве рассказали, когда смогут открыться первые учреждения культуры, которые закрыли из-за коронавируса. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первым делом нам вернут возможность смотреть кино на большом экране. Кинотеатры смогут открыть уже во второй половине июля.
Однако пока не закончится вся история с коронавирусом, работать они будут по особым правилам, которые утвердил Роспотребнадзор. Среди них как общие рекомендации вроде использования масок и антисептиков, так и специфические: билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе. Правда, наказывать зрителей за нарушение рассадки не будут.
— Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, — заявил вице-премьер Чернышенко во время брифинга с другими членами правительства.
Театры и концертные залы, по словам Чернышенко, откроются только осенью. Для них у Роспотребнадзора рекомендаций пока нет