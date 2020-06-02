30 мая в посёлке Раздольное 28-летний рыбак из Новосибирска вмешался в конфликт между двумя мужчинами и получил пулю в живот.
Как рассказал корреспонденту НГС пострадавший Сергей, в Раздольное он приехал порыбачить на озеро. Возле магазина мужчина заметил двух ругающихся местных жителей.
— У них там перепалка была, — вспоминает пострадавший. — Я им говорю: «Давайте расходитесь, чего в выходной день друг другу настроение портить?». В ответ пожилой мужчина мне сказал: «Ты чё, сынок, поговорить со мной хочешь?». И в свою Toyota Land Cruiser 100 за пистолетом этим. И без всяких слов достал пистолет и давай стрелять.
В итоге две пули немного зацепили Сергея, а вторая попала ему в живот. Затем человек с пистолетом сел в автомобиль и уехал.
Сергей пояснил, что он смог от силы пройти около десяти метров до соседнего дома, где вызвали скорую и полицию. Куда делся парень, за которого он вступился, Сергей не знает. Из Раздольного потерпевшего повезли в больницу.
— Произошёл конфликт между двумя мужчинами возле магазина, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В ходе которого один из данных граждан достал из автомобиля травматический пистолет и произвел выстрел. Последний обращался за медицинской помощью. У него касательное ранение, органы не повреждены.
В ведомстве уточнили, что идёт доследственная проверка, оперативники разыскивают мужчину на чёрном Toyota Land Cruiser 100, на вид ему 40–50 лет, рост около 170 см.
— При осмотре места происшествия изъята пуля, — подчеркнули в МВД, — в рамках доследственной проверке назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью потерпевшему.
Если вы стали свидетелем этого инцидента, у вас есть видеозапись перестрелки, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775 22 29. Можно анонимно.
НГС писал о том, как в Новосибирске под суд пошёл 31-летний житель Краснообска, который застрелил подравшегося с посетителями охранника караоке-бара «Ухо & Медведь».