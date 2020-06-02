30 мая в посёлке Раздольное 28-летний рыбак из Новосибирска вмешался в конфликт между двумя мужчинами и получил пулю в живот.

Как рассказал корреспонденту НГС пострадавший Сергей, в Раздольное он приехал порыбачить на озеро. Возле магазина мужчина заметил двух ругающихся местных жителей.

— У них там перепалка была, — вспоминает пострадавший. — Я им говорю: «Давайте расходитесь, чего в выходной день друг другу настроение портить?». В ответ пожилой мужчина мне сказал: «Ты чё, сынок, поговорить со мной хочешь?». И в свою Toyota Land Cruiser 100 за пистолетом этим. И без всяких слов достал пистолет и давай стрелять.