Умершая от коронавируса 57-летняя сибирячка имела ряд тяжелых патологий — об этом во время брифинга рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
О том, что в регионе зафиксировали ещё одну смерть от коронавируса, стало известно этим утром. В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, что от COVID-19 умерла 57-летняя женщина.
— У неё была крайне тяжелая степень заболевания «коронавирусная инфекция». У пациентки наблюдались выраженные нарушения метаболизма, ожирение третьей степени, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Пациентка была крайне тяжелая по сопутствующим патологиям, несмотря на то, что у неё достаточно молодой возраст. Поэтому были приложены максимальные усилия для её излечения, но последние три дня она находилась на ИВЛ. У неё было практически полное, тотальное поражение легких, — объяснила во время брифинга Лариса Позднякова.
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшей. Если вы знали лично погибшую — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.
Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.