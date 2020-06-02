Умершая от коронавируса 57-летняя сибирячка имела ряд тяжелых патологий — об этом во время брифинга рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.



О том, что в регионе зафиксировали ещё одну смерть от коронавируса, стало известно этим утром. В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, что от COVID-19 умерла 57-летняя женщина.

— У неё была крайне тяжелая степень заболевания «коронавирусная инфекция». У пациентки наблюдались выраженные нарушения метаболизма, ожирение третьей степени, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Пациентка была крайне тяжелая по сопутствующим патологиям, несмотря на то, что у неё достаточно молодой возраст. Поэтому были приложены максимальные усилия для её излечения, но последние три дня она находилась на ИВЛ. У неё было практически полное, тотальное поражение легких, — объяснила во время брифинга Лариса Позднякова.