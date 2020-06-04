Гимназию № 3 на пр. Детском, 10 в Академгородке готовят к сносу — выпускники приходят к школе попрощаться со зданием, а в соцсетях делятся воспоминаниями о своих школьных годах.
Сейчас в здании уже демонтированы окна, выносят вещи. По словам местных жителей, все выходные к старому зданию приходили ученики, выпускники и работники школы, чтобы попрощаться со зданием, поделиться воспоминаниями. В соцсетях новосибирцы рассказывают о годах, проведённых в школе, и моментах, связанных с ней.
Редакция НГС собирает воспоминания о гимназии: у вас есть трогательные, забавные или другие истории о школе и старые фотографии? Присылайте их Лизе Пичугиной на почту e.pichugina@iportal.ru.
Подрядчика строительства определили 21 мая — на аукцион поступила только одна заявка по стартовой стоимости контракта в 950,61 млн рублей от ПКФ «Агросервис». Компания построила в городе несколько детских садов, среди строящихся объектов — школы на улице Виктора Шевелева и в Краснообске. В компании корреспонденту НГС сообщили, что демонтаж здания запланировали уже на следующую неделю.
При этом пока неизвестно, как школа будет выглядеть после строительства: из-за карантина не завершился конкурс фасадов, который объявили в прошлом году.
— Лидировали два варианта, и мы хотели устроить школьное голосование. Две команды презентовали свои проекты перед школьниками и родительским комитетом: из новосибирской архитектурной мастерской «Адаптик-А» и петербургского Orthodox Architects. Но когда пришло время проводить голосование, начался карантин и все карты спутал, — объяснила организатор конкурса, директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.
Снести гимназию разрешили в августе прошлого года, к концу года власти приняли решение о строительстве нового здания. Школа была настолько переполнена, что уроки приходилось проводить в столовой, а родители выходили на митинг с требованием сделать к ней пристройку. Весной гимназистов распределили по другим школам Академгородка.