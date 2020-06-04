Гимназию № 3 на пр. Детском, 10 в Академгородке готовят к сносу — выпускники приходят к школе попрощаться со зданием, а в соцсетях делятся воспоминаниями о своих школьных годах.



Сейчас в здании уже демонтированы окна, выносят вещи. По словам местных жителей, все выходные к старому зданию приходили ученики, выпускники и работники школы, чтобы попрощаться со зданием, поделиться воспоминаниями. В соцсетях новосибирцы рассказывают о годах, проведённых в школе, и моментах, связанных с ней.