Молодым журналистам и блогерам расскажут, как придумать контент и заработать на нем

Институт развития интернета (ИРИ) запускает акселератор с бесплатными курсами и вебинарами для создателей молодежного контента. Обучаться на них могут журналисты и блогеры — потенциальные участники осеннего конкурса, ориентированного на поддержку проектов с молодежной тематикой.
Генеральный директор ИРИ Антон Ключкин пояснил, что у конкурсантов возникает много вопросов по финансированию, формированию бизнес-планов, заполнению заявок, отчетности, показателям эффективности. На курсе расскажут о целях и задачах контента и подробно разберут требования к заявкам и проектам. Лекции для участников проведут известные производители интернет-контента.
Онлайн-курс будет состоять из двух модулей: образовательного, в который войдут видеоролики, вебинары, домашние задания и анализ результатов обучения среди участников, и консультативного с ментор-сессиями. Образовательный модуль будет посвящен социально значимому молодежному контенту, особенностям конкурсов ИРИ, типам контента, корректному заполнению заявок, юридическим, финансовым, маркетинговым вопросам, а также отчетности.
После окончания образовательного модуля участники, которые хорошо выполнили все задания, смогут получить консультацию для финальной доработки проекта и заявки на конкурс.
Прием заявок для участия в акселераторе начинается с сегодняшнего дня и продлится до 10 июля, обучение будет проходить с 15 июля до 30 августа.