Красноярцы вернулись из США и застряли в новосибирском обсерваторе: они обратились к своему губернатору

12 жителей Красноярского края, которые прилетели из США и попали в новосибирский обсерватор, написали обращение к своему губернатору. Они просят Виктора Усса помочь им вернуться в свой регион. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Борус».
— Среди нас семьи с детьми и люди в возрасте. Провести 14 дней в карантине в чужом городе в небольшой комнате нелегко. Некоторые из нас нуждаются в определённом питании из-за аллергии или диабета. У некоторых заканчиваются запасы медицинских препаратов. Помогите нам вернуться в Красноярск и провести остаток положенного карантина дома, — говорится в обращении.
Авторы письма отметили, что жителей Томской, Омской и Иркутской областей, а также Алтайского края вывезли в их регионы.
— Возможно, краевое управление Роспотребнадзора не было должным образом информировано, или осознанно приняло решение не заботиться о жителях края, — мы не знаем, — пишут красноярцы.
В пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края не смогли оперативно подтвердить, что такое письмо поступило.
— Вопрос находится в проработке у министерства транспорта совместно с краевым Роспотребнадзором, — ответили в пресс-службе.
В Новосибирск самолёт из США прилетел на прошедших выходных.
Напомним, что вчера, 1 июня, стало известно, что граждан из других регионов России, которые приезжают в Новосибирск, больше не будут отправлять на обязательную самоизоляцию. Прилетевшие из-за рубежа всё еще должны будут сидеть дома 14 дней.