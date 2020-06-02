Красноярцы вернулись из США и застряли в новосибирском обсерваторе: они обратились к своему губернатору

12 жителей Красноярского края, которые прилетели из США и попали в новосибирский обсерватор, написали обращение к своему губернатору. Они просят Виктора Усса помочь им вернуться в свой регион. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Борус».

— Среди нас семьи с детьми и люди в возрасте. Провести 14 дней в карантине в чужом городе в небольшой комнате нелегко. Некоторые из нас нуждаются в определённом питании из-за аллергии или диабета. У некоторых заканчиваются запасы медицинских препаратов. Помогите нам вернуться в Красноярск и провести остаток положенного карантина дома, — говорится в обращении.

