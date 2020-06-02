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Красноярцы вернулись из США и застряли в новосибирском обсерваторе: они обратились к своему губернатору

Они хотят добраться до своего региона, чтобы провести там остаток необходимой самоизоляции

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Красноярцев, прилетевших из США, отправили в новосибирский обсерватор

Красноярцев, прилетевших из США, отправили в новосибирский обсерватор

12 жителей Красноярского края, которые прилетели из США и попали в новосибирский обсерватор, написали обращение к своему губернатору. Они просят Виктора Усса помочь им вернуться в свой регион. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Борус».

— Среди нас семьи с детьми и люди в возрасте. Провести 14 дней в карантине в чужом городе в небольшой комнате нелегко. Некоторые из нас нуждаются в определённом питании из-за аллергии или диабета. У некоторых заканчиваются запасы медицинских препаратов. Помогите нам вернуться в Красноярск и провести остаток положенного карантина дома, — говорится в обращении.

Авторы письма отметили, что жителей Томской, Омской и Иркутской областей, а также Алтайского края вывезли в их регионы.

— Возможно, краевое управление Роспотребнадзора не было должным образом информировано, или осознанно приняло решение не заботиться о жителях края, — мы не знаем, — пишут красноярцы.

Красноярцы хотят поскорее вернуться домой

Красноярцы хотят поскорее вернуться домой

В пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края не смогли оперативно подтвердить, что такое письмо поступило.

— Вопрос находится в проработке у министерства транспорта совместно с краевым Роспотребнадзором, — ответили в пресс-службе.

В Новосибирск самолёт из США прилетел на прошедших выходных.

Напомним, что вчера, 1 июня, стало известно, что граждан из других регионов России, которые приезжают в Новосибирск, больше не будут отправлять на обязательную самоизоляцию. Прилетевшие из-за рубежа всё еще должны будут сидеть дома 14 дней.

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