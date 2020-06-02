В Заельцовском районе Новосибирска сегодня днем, 2 июня, столкнулись автобус № 97 и автомобиль Toyota Corolla Spacio. В результате аварии пострадали трое детей, которые ехали в автобусе.

— В 12:40 автобус 97-го маршрута двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону улицы Танковой. У дома № 276 он столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП трое детей — мальчик и две девочки — с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.