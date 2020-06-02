Путину докладывают, как Россия выберется из коронавирусного кризиса

Российское правительство подготовило план спасения экономики от коронавирусного кризиса — работа в этом направлении уже началась и продолжится до конца 2021 года. В идеале страна должна выйти на устойчивый рост доходов, а уровень безработицы упадет ниже 5%.



Что будет предложено гражданам? Какие меры поддержки окажут бизнесу и госпредприятиям? В этом онлайне мы ведем трансляцию с заседания президента и Правительства РФ. Узнайте обо всем вместе с нами.

