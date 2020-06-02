В идеале обозначенные меры должны вывести страну на устойчивый рост реальных доходов, снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего года.

За тем, как этого будут добиваться и какие меры коснутся лично вас, мы будем следить сегодня онлайн. Присоединяйтесь к трансляции и смотрите вместе с нами, как будет подниматься экономика. Точное время встречи пока не сообщается.