8 опасных очередей в Новосибирске, которым всё равно на пандемию — и это хлеще, чем в СССР

В Новосибирске до конца июня действует режим самоизоляции, но дела не ждут. Ограничения, введенные из-за коронавируса, запрещают людям находиться внутри зданий, поэтому многие стоят в очередях на улице. Сохранять социальную дистанцию в них просто невозможно, а некоторые горожане приходят и вовсе без масок.
Например, толпа возникла утром во вторник, 2 июня, на улице Коммунистической.
— Проходим водительскую и оружейную комиссию. Так в этом учреждении организована предварительная запись, — прислал фото читатель НГС.
— Паспортный стол на Никитина, 70. Ежедневно перед входом стоит толпа, в которой можно увидеть и пенсионеров, и детей, и беременных женщин. Сотрудники выглядывают, хамят и даже не пытаются организовать очередь, разметку, адекватный прием. Так ведомство работает с начала эпидемии, — недоволен еще один читатель НГС.
Очень много жалоб поступает на очереди в МФЦ.
— Очередь на Трубникова. Тут приняты отличные меры по предварительной записи. Просто все выстроились друг за другом. Я на Зыряновской простояла, талона не хватило, теперь на Трубникова приехала. Вероятность заболеть высока с такими пробками. До пандемии никогда не было таких очередей, — прислала фото в редакцию другая читательница НГС.
Толпятся новосибирцы и у здания почты.
— Очередь утром на почту. Улица Геодезическая, — написал читатель НГС.
— Очередь в транспортную компанию «Энергия» на Кропоткина. Каждый день так. И она с самого утра и до закрытия. И за мной ещё человек 10–15, — рассказал читатель НГС.
В метро сейчас тоже собираются большие очереди.
— Второй день очередь на Маркса в метро! Это просто безобразие, по одному турникету оставили. Объясняют, что в целях контроля за масочным режимом, — недовольна читательница НГС Лариса. — А как же дистанция 1,5 метра? Проверяя одно, нарушают другое. Не проще больше контролёров поставить? Турникеты закрыты во всех метро, по 1–2 работают.
— Вокзал Новосибирск-Главный. Там сейчас находятся кассы автовокзала, а так как сайт не работает, то купить билет онлайн невозможно. Это кассы, их всего две. Заходила, так как друзья покупали билет на автобус в Сузун — в командировку едут, не смогли купить на сайте автовокзала, — рассказала читательница НГС.
На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» — в регионе сохраняется режим самоизоляции до конца июня. Документ, в котором говорится о работе компаний региона, можно полностью прочитать здесь. Некоторым новосибирцам рекомендовали особо внимательно соблюдать ограничения.