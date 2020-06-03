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8 опасных очередей в Новосибирске, которым всё равно на пандемию — и это хлеще, чем в СССР

Из-за ограничений по коронавирусу людей не пускают внутрь зданий, поэтому они стоят на улице

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Очереди у почты теперь собираются часто

Очереди у почты теперь собираются часто

В Новосибирске до конца июня действует режим самоизоляции, но дела не ждут. Ограничения, введенные из-за коронавируса, запрещают людям находиться внутри зданий, поэтому многие стоят в очередях на улице. Сохранять социальную дистанцию в них просто невозможно, а некоторые горожане приходят и вовсе без масок.

Например, толпа возникла утром во вторник, 2 июня, на улице Коммунистической.

— Проходим водительскую и оружейную комиссию. Так в этом учреждении организована предварительная запись, — прислал фото читатель НГС.

Очередь на водительскую и оружейную комиссии

Очередь на водительскую и оружейную комиссии

— Паспортный стол на Никитина, 70. Ежедневно перед входом стоит толпа, в которой можно увидеть и пенсионеров, и детей, и беременных женщин. Сотрудники выглядывают, хамят и даже не пытаются организовать очередь, разметку, адекватный прием. Так ведомство работает с начала эпидемии, — недоволен еще один читатель НГС.

Очередь за пропиской

Очередь за пропиской

Очень много жалоб поступает на очереди в МФЦ.

— Очередь на Трубникова. Тут приняты отличные меры по предварительной записи. Просто все выстроились друг за другом. Я на Зыряновской простояла, талона не хватило, теперь на Трубникова приехала. Вероятность заболеть высока с такими пробками. До пандемии никогда не было таких очередей, — прислала фото в редакцию другая читательница НГС.

И тут многие стоят без масок

И тут многие стоят без масок

Еще одна очередь в МФЦ, но уже внутри

Еще одна очередь в МФЦ, но уже внутри

Толпятся новосибирцы и у здания почты.

— Очередь утром на почту. Улица Геодезическая, — написал читатель НГС.

Даже дождь не разогнал новосибирцев. Почтовые дела важнее

Даже дождь не разогнал новосибирцев. Почтовые дела важнее

— Очередь в транспортную компанию «Энергия» на Кропоткина. Каждый день так. И она с самого утра и до закрытия. И за мной ещё человек 10–15, — рассказал читатель НГС.

Очередь в транспортную компанию «Энергия». Кто-то в маске, кто-то без

Очередь в транспортную компанию «Энергия». Кто-то в маске, кто-то без

В метро сейчас тоже собираются большие очереди.

— Второй день очередь на Маркса в метро! Это просто безобразие, по одному турникету оставили. Объясняют, что в целях контроля за масочным режимом, — недовольна читательница НГС Лариса. — А как же дистанция 1,5 метра? Проверяя одно, нарушают другое. Не проще больше контролёров поставить? Турникеты закрыты во всех метро, по 1–2 работают.

Очередь к турникету в метро

Очередь к турникету в метро

— Вокзал Новосибирск-Главный. Там сейчас находятся кассы автовокзала, а так как сайт не работает, то купить билет онлайн невозможно. Это кассы, их всего две. Заходила, так как друзья покупали билет на автобус в Сузун — в командировку едут, не смогли купить на сайте автовокзала, — рассказала читательница НГС.

Очередь за билетами на автобусы

Очередь за билетами на автобусы

На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» — в регионе сохраняется режим самоизоляции до конца июня. Документ, в котором говорится о работе компаний региона, можно полностью прочитать здесь. Некоторым новосибирцам рекомендовали особо внимательно соблюдать ограничения.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляциясоциальная дистанция
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