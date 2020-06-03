8 опасных очередей в Новосибирске, которым всё равно на пандемию — и это хлеще, чем в СССР

В Новосибирске до конца июня действует режим самоизоляции, но дела не ждут. Ограничения, введенные из-за коронавируса, запрещают людям находиться внутри зданий, поэтому многие стоят в очередях на улице. Сохранять социальную дистанцию в них просто невозможно, а некоторые горожане приходят и вовсе без масок.



Например, толпа возникла утром во вторник, 2 июня, на улице Коммунистической.

— Проходим водительскую и оружейную комиссию. Так в этом учреждении организована предварительная запись, — прислал фото читатель НГС.