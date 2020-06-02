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Лето

Лето вообще будет? Синоптики рассказали, что нас ждёт после аномальной жары

В Гидрометцентре составили прогноз на лето и немного заглянули в сентябрь

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По прогнозам синоптиков, период аномальной жары регион уже прошёл&nbsp;

По прогнозам синоптиков, период аномальной жары регион уже прошёл 

Синоптики представили сезонный прогноз погоды на лето в Новосибирской области. По информации специалистов, в среднем летняя температура все три месяца будет в пределах нормы.

Но, как рассказала на пресс-конференции ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Анна Лапчик, температура в первую декаду июня ожидается ниже, чем обычно.

— В связи с достаточно прохладной погодой в первой декаде июня мы предполагаем, что и в течение месяца температура будет ниже нормы по западной половине Новосибирской области и Алтайского края. На остальной территории Западной Сибири температурный фон будет близким к климатической норме, — рассказала Анна Лапчик. Специалист уточнила, что количество осадков в Новосибирской области в июне ожидается в пределах нормы.

Прогноз аномалий температуры на первую декаду июня, по данным российского Гидрометцентра. Над Новосибирской областью очаг холода&nbsp;

Прогноз аномалий температуры на первую декаду июня, по данным российского Гидрометцентра. Над Новосибирской областью очаг холода 

В июле температурный фон будет близким к средним многолетним значениям. По словам Лапчик, по западу Новосибирской области ожидаются обильные осадки, превышающие норму.

В августе по востоку области ожидается температура выше нормы на 1 градус, а по западу региона температурный фон будет близок к норме. Месячное количество осадков при этом ожидается в пределах средних многолетних значений.

В сентябре также ожидается близкие к средним значениям температура и осадки.

— Несмотря на то, что в целом в прогнозе ожидаются значения, близкие к норме, это не отрицает, что в течение летнего периода, безусловно, будут волны и жаркой погоды, и более прохладной. Но в целом лето ожидается достаточно спокойным. Период аномально жаркой погоды мы, вероятнее всего, уже прошли, — объяснила Анна Лапчик.

Специалист уточнила, что нужно следить за актуальными прогнозами погоды, чтобы узнать более точные данные.

Недавно МЧС предупреждало новосибирцев, что к концу этой недели в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

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