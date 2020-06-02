Лето вообще будет? Синоптики рассказали, что нас ждёт после аномальной жары

Синоптики представили сезонный прогноз погоды на лето в Новосибирской области. По информации специалистов, в среднем летняя температура все три месяца будет в пределах нормы.



Но, как рассказала на пресс-конференции ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Анна Лапчик, температура в первую декаду июня ожидается ниже, чем обычно.

— В связи с достаточно прохладной погодой в первой декаде июня мы предполагаем, что и в течение месяца температура будет ниже нормы по западной половине Новосибирской области и Алтайского края. На остальной территории Западной Сибири температурный фон будет близким к климатической норме, — рассказала Анна Лапчик. Специалист уточнила, что количество осадков в Новосибирской области в июне ожидается в пределах нормы.