Сильный ливень, который обрушился на Новосибирск в ночь с 1 на 2 июня, оказался весьма разрушительным, его последствия устраняют до сих пор.

Читатели НГС забросали нас фотографиями и видео с провалившимся асфальтом, размытым пешеходным переходом, затопленными дорогами и парковками. Взгляните и вы на то, как бушевала непогода в городе, пока вы спали.

Один из читателей показал, как выглядит подземная парковка на Кошурникова, 22/2 во время ливня.

— Из-за неправильной разуклонки топит подземную парковку. А в сильный ливень — это беда. Ливневая не справляется, — прокомментировал он.