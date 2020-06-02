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Подземную парковку затопило на Кошурникова&nbsp;

Подземную парковку затопило на Кошурникова 

Сильный ливень, который обрушился на Новосибирск в ночь с 1 на 2 июня, оказался весьма разрушительным, его последствия устраняют до сих пор.

Читатели НГС забросали нас фотографиями и видео с провалившимся асфальтом, размытым пешеходным переходом, затопленными дорогами и парковками. Взгляните и вы на то, как бушевала непогода в городе, пока вы спали.

Один из читателей показал, как выглядит подземная парковка на Кошурникова, 22/2 во время ливня.

— Из-за неправильной разуклонки топит подземную парковку. А в сильный ливень — это беда. Ливневая не справляется, — прокомментировал он.

Вода на парковке поднялась до 30 сантиметров

Последствия ливня — вид изнутри. Вот как выглядят салоны автомобилей, пострадавших из-за непогоды.

Вода в салоне авто

С проблемами столкнулись и жильцы дома № 89 на улице Дуси Ковальчук — вода добралась даже до подъезда.

— Уже не первый год нас топит неисправная ливневая канализация, проложенная внутри подъезда. Заливает квартиры, электрощитки, — рассказала одна из жительниц проблемного дома

А вот такие потоки наблюдались на улице Кошурникова — читатель прислал в редакцию видео, которое появилось в чате одного из местных домов.

А вот и другое проблемное место на карте города — Димитровский мост. Из-за потоков воды в пешеходной зоне моста провалился асфальт, пешеходам приходится быть особенно внимательными.

— На Димитровском мосту по правой пешеходной зоне, как ехать с левого на правый берег, просто невозможно пройти! — возмутился читатель

— На Димитровском мосту по правой пешеходной зоне, как ехать с левого на правый берег, просто невозможно пройти! — возмутился читатель

Куда же без Михайловской набережной. Проблемы с провалившейся плиткой и ямами на тротуаре здесь возникают регулярно.

Опасный участок на набережной обнесли лентами

Опасный участок на набережной обнесли лентами

Снова набережная и гигантская яма

Снова набережная и гигантская яма

Из-за непогоды пострадали жители домов по Владимировскому спуску — ночной ливень размыл пешеходный проход и сточную канаву.

— Мы, местные жители, оказались отрезаны от цивилизации, невозможно выйти не в магазин, не на работу, не обратиться за медицинской помощью. Обратились в мэрию, ждём ответа. По похожей ситуации в 2016 году нам обещали ликвидировать последствия несколько месяцев, в итоге местный предприниматель привез машину строительного мусора, и мы им засыпали образовавшиеся ямы. В апреле к нам приезжал депутат, обещал сообщить в мэрию о сточной канаве, что она требует ремонта и может не вынести дождей, что собственно и произошло, — написала нам Ирина.

Огромная яма на Владимировском спуске

Огромная яма на Владимировском спуске

Такие препятствия нужно обходить жильцам окрестных домов

Такие препятствия нужно обходить жильцам окрестных домов

А это — двор на улице Ипподромской, 8. Ситуацию осложняет стройка поблизости. По словам жителей дома, все грязевые потоки со стройки текут через склон прямо во двор.

Грязевые потоки на улице Ипподромской

Грязевые потоки на улице Ипподромской

И ещё один провал дороги, на этот раз на улице Революции, 10.

Пешеходам следует быть осторожнее

Пешеходам следует быть осторожнее

Минувшей ночью подтопило частный дом в Дзержинском районе, куда выезжали спасатели.

— Спасателями было откачено 88 кубометров воды. Также была оказана первая помощь девочке 2007 года рождения, которая в суматохе повредила ногу, — сообщили спасатели МАСС у себя в социальных сетях.

Непогода добавила работы спасателям

Непогода добавила работы спасателям

По оценкам единой дежурно-диспетчерской службы, из-за ночной грозы в городе произошло 36 происшествий — 18 протеканий кровель многоквартирных домов, десять подтоплений домов частного сектора, восемь случаев большого количества воды на проезжей части.

— На территории города на нескольких участках проезжей части не уходила вода: на Красном проспекте, Гусинобродском шоссе, ул. Татьяны Снежиной, ул. Высоцкого, ул. Эйхе, ул. Героев Труда, ул. Военной. Ситуация была оперативно нормализована силами служб городского хозяйства МУП «УЗСПТС», ДЭУ и МБУ «ГЦОДД», — отчитались в мэрии.

В городской администрации также подчеркнули, что «временные трудности с водоотводом» происходили из-за уменьшения пропускной способности дождеприемников в связи с их замусоренностью.

— Ливневая канализация сработала в штатном режиме. Заявок на подтопление объектов по причине неработающей ливневой канализации не поступало, — добавили в мэрии.

На прошлой неделе на город обрушился ураганный ветер. Мы опубликовали 10 фотографий с последствиями разрушительной стихии — здесь и поваленные деревья, и рухнувшие плиты у подъезда, и перевёрнутые остановки. На следующий день стало известно, что рухнувшим тополем убило мужчину в Затоне.

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ливеньзатопление дорог
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