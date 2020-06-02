Сильный ливень, который обрушился на Новосибирск в ночь с 1 на 2 июня, оказался весьма разрушительным, его последствия устраняют до сих пор.
Читатели НГС забросали нас фотографиями и видео с провалившимся асфальтом, размытым пешеходным переходом, затопленными дорогами и парковками. Взгляните и вы на то, как бушевала непогода в городе, пока вы спали.
Один из читателей показал, как выглядит подземная парковка на Кошурникова, 22/2 во время ливня.
— Из-за неправильной разуклонки топит подземную парковку. А в сильный ливень — это беда. Ливневая не справляется, — прокомментировал он.
Последствия ливня — вид изнутри. Вот как выглядят салоны автомобилей, пострадавших из-за непогоды.
С проблемами столкнулись и жильцы дома № 89 на улице Дуси Ковальчук — вода добралась даже до подъезда.
А вот такие потоки наблюдались на улице Кошурникова — читатель прислал в редакцию видео, которое появилось в чате одного из местных домов.
А вот и другое проблемное место на карте города — Димитровский мост. Из-за потоков воды в пешеходной зоне моста провалился асфальт, пешеходам приходится быть особенно внимательными.
Куда же без Михайловской набережной. Проблемы с провалившейся плиткой и ямами на тротуаре здесь возникают регулярно.
Из-за непогоды пострадали жители домов по Владимировскому спуску — ночной ливень размыл пешеходный проход и сточную канаву.
— Мы, местные жители, оказались отрезаны от цивилизации, невозможно выйти не в магазин, не на работу, не обратиться за медицинской помощью. Обратились в мэрию, ждём ответа. По похожей ситуации в 2016 году нам обещали ликвидировать последствия несколько месяцев, в итоге местный предприниматель привез машину строительного мусора, и мы им засыпали образовавшиеся ямы. В апреле к нам приезжал депутат, обещал сообщить в мэрию о сточной канаве, что она требует ремонта и может не вынести дождей, что собственно и произошло, — написала нам Ирина.
А это — двор на улице Ипподромской, 8. Ситуацию осложняет стройка поблизости. По словам жителей дома, все грязевые потоки со стройки текут через склон прямо во двор.
И ещё один провал дороги, на этот раз на улице Революции, 10.
Минувшей ночью подтопило частный дом в Дзержинском районе, куда выезжали спасатели.
— Спасателями было откачено 88 кубометров воды. Также была оказана первая помощь девочке 2007 года рождения, которая в суматохе повредила ногу, — сообщили спасатели МАСС у себя в социальных сетях.
По оценкам единой дежурно-диспетчерской службы, из-за ночной грозы в городе произошло 36 происшествий — 18 протеканий кровель многоквартирных домов, десять подтоплений домов частного сектора, восемь случаев большого количества воды на проезжей части.
— На территории города на нескольких участках проезжей части не уходила вода: на Красном проспекте, Гусинобродском шоссе, ул. Татьяны Снежиной, ул. Высоцкого, ул. Эйхе, ул. Героев Труда, ул. Военной. Ситуация была оперативно нормализована силами служб городского хозяйства МУП «УЗСПТС», ДЭУ и МБУ «ГЦОДД», — отчитались в мэрии.
В городской администрации также подчеркнули, что «временные трудности с водоотводом» происходили из-за уменьшения пропускной способности дождеприемников в связи с их замусоренностью.
— Ливневая канализация сработала в штатном режиме. Заявок на подтопление объектов по причине неработающей ливневой канализации не поступало, — добавили в мэрии.
На прошлой неделе на город обрушился ураганный ветер. Мы опубликовали 10 фотографий с последствиями разрушительной стихии — здесь и поваленные деревья, и рухнувшие плиты у подъезда, и перевёрнутые остановки. На следующий день стало известно, что рухнувшим тополем убило мужчину в Затоне.