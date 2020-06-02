В Калининский районный суд Новосибирска обратилась Елена Устинова, бывшая начальница новосибирских участковых, которую уволили из органов после скандала с голосовыми сообщениями.

Проверка в МВД выяснила, что Устиновой принадлежал голос, который требовал от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции.

Вчера Устинова потребовала через суд восстановить её в должности.