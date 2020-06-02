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Елена Устинова (на фото слева) в голосовых сообщениях требовала, чтобы участковые штрафовали по 8–10 человек в день

Елена Устинова (на фото слева) в голосовых сообщениях требовала, чтобы участковые штрафовали по 8–10 человек в день

В Калининский районный суд Новосибирска обратилась Елена Устинова, бывшая начальница новосибирских участковых, которую уволили из органов после скандала с голосовыми сообщениями.

Проверка в МВД выяснила, что Устиновой принадлежал голос, который требовал от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции.

Вчера Устинова потребовала через суд восстановить её в должности.

«1 июня 2020 года в Калининский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление Устиновой Е.А. к Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству Финансов Российской Федерации, в котором она просит признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда», — говорится на сайте суда.

Елена Устинова стала широко известна в конце апреля после появления в соцсетях голосовых сообщений с распоряжением о протоколах. В одном из сообщений она уточняла, что распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя связывали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. Вчера стало известно, что его освободили от занимаемой должности.

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