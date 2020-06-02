В Калининский районный суд Новосибирска обратилась Елена Устинова, бывшая начальница новосибирских участковых, которую уволили из органов после скандала с голосовыми сообщениями.
Проверка в МВД выяснила, что Устиновой принадлежал голос, который требовал от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции.
Вчера Устинова потребовала через суд восстановить её в должности.
«1 июня 2020 года в Калининский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление
Елена Устинова стала широко известна в конце апреля после появления в соцсетях голосовых сообщений с распоряжением о протоколах. В одном из сообщений она уточняла, что распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя связывали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. Вчера стало известно, что его освободили от занимаемой должности.