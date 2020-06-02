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Жильцы дома не пострадали&nbsp;

Жильцы дома не пострадали 

Днем 2 июня в Мочище водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в жилой дом.

— Хозяина дома не было, машина похожа на «Ниссан», — рассказала знакомая хозяина дома Анна.

По словам девушки, в доме никто не пострадал, а водитель бросил машину и скрылся с участка.

В областном ГИБДД корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий по аварии.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, а может быть вы хозяин этого дома - пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00 через WhatsApp или Telegram. Также вы можете писать на почту news@ngs.ru. Не забывайте указывать контактный номер!

Ночью 1 июня недалеко от пляжа «Звезда» водитель Skoda Rapid врезался в бетонный забор и также сбежал с места ДТП. В аварии пострадали два его пассажира, в том числе 17-летняя девушка.

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