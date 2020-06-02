Днем 2 июня в Мочище водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в жилой дом.
— Хозяина дома не было, машина похожа на «Ниссан», — рассказала знакомая хозяина дома Анна.
По словам девушки, в доме никто не пострадал, а водитель бросил машину и скрылся с участка.
В областном ГИБДД корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий по аварии.
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Ночью 1 июня недалеко от пляжа «Звезда» водитель Skoda Rapid врезался в бетонный забор и также сбежал с места ДТП. В аварии пострадали два его пассажира, в том числе 17-летняя девушка.