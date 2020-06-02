Днем 2 июня в Мочище водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в жилой дом.



— Хозяина дома не было, машина похожа на «Ниссан», — рассказала знакомая хозяина дома Анна.



По словам девушки, в доме никто не пострадал, а водитель бросил машину и скрылся с участка.

В областном ГИБДД корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий по аварии.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, а может быть вы хозяин этого дома - пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00 через WhatsApp или Telegram. Также вы можете писать на почту news@ngs.ru. Не забывайте указывать контактный номер!

