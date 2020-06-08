В Новосибирске МВД скрывает количество зараженных коронавирусом полицейских

ГУ МВД по Новосибирской области отказалось называть количество зараженных коронавирусом сотрудников полиции.
— Для получения полной и объективной информации по Вашим вопросам, рекомендуем Вам обратиться в оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве корреспонденту НГС уточнили, что на 2 июня в регионе не было закрытых из-за коронавируса на карантин подведомственных учреждений.
Редакция отправила аналогичный запрос и в оперштаб региона, там также на него ответить не смогли.
— Учет данных о профессиональной принадлежности заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, а также о местах их работы министерством здравоохранения Новосибирской области не ведется. По этой причине предоставить информацию о количестве заболевших сотрудников МВД не представляется возможным, — ответили в Минздраве региона на запрос корреспондента НГС.
На прошлой неделе в сеть попал документ Роспотребнадзора, где перечислялись места, которые посещали зараженные коронавирусом новосибирцы. Вот их список. Также там было указано, в каких районах больше всего случаев коронавирусной инфекции.
О том, что происходит из-за коронавируса в Новосибирске, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.