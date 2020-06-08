Новосибирск сильно поменялся за последние 20–30 лет. И дело не в том, что город оброс новыми зданиями и жилыми комплексами, а станций метро стало больше. Новосибирец Михаил Ярославцев в своей авторской колонке размышляет, что именно поменялось вокруг.



— Всего тридцать лет понадобилось Новосибирску, чтобы измениться до неузнаваемости. Нет, не внешне. И Ленин наш на месте, и оперный никуда не делся, и Академгородок по-прежнему существует на карте.



Поменялись люди. Куда-то делась та научная и творческая интеллигенция, которой всегда славился мой город. Возможно, она и сохранилась до сих пор, но где? Где её увидеть?

