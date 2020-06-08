Новосибирск сильно поменялся за последние 20–30 лет. И дело не в том, что город оброс новыми зданиями и жилыми комплексами, а станций метро стало больше. Новосибирец Михаил Ярославцев в своей авторской колонке размышляет, что именно поменялось вокруг.
— Всего тридцать лет понадобилось Новосибирску, чтобы измениться до неузнаваемости. Нет, не внешне. И Ленин наш на месте, и оперный никуда не делся, и Академгородок по-прежнему существует на карте.
Поменялись люди. Куда-то делась та научная и творческая интеллигенция, которой всегда славился мой город. Возможно, она и сохранилась до сих пор, но где? Где её увидеть?
Я читаю о жизни города на городском сайте и волосы встают дыбом. Откуда взялись все эти люди, глумящиеся в комментариях под статьями о смертях от коронавируса? Кто они? Дети девяностых, искалеченные соросовскими учебниками? Приехавшие из глухих деревень, чтобы встать у прилавка на самой большой барахолке за Уралом? Отпрыски нуворишей (быстро разбогатевший человек из низкого сословия. —
Никак не возьму в толк, как такой поток грязи, цинизма и невежества может рождаться в человеческих головах. Как вообще взрослые люди могут мыслить подобным образом. И чем надо мыслить, чтобы выдавать такое, пусть и под анонимным ником. Конспирология вместо фактов, ёрничание вместо сочувствия, травля вместо поддержки и забота исключительно о собственных желаниях вместо инстинкта самосохранения.
Скажете: «Не обращай внимания, всего лишь интернет-тролли». Ан нет, не сходится. Я и на улицах вижу всё тех же детей-переростков, неспособных задуматься ни о ком, кроме себя любимого. Самоизоляция? Смешно! Масочный режим? Да плевать! Не заставите! Не хочу и не буду!
Это поведение взрослых людей? Самостоятельных, половозрелых личностей? Невольно вспоминаются слова песни из фильма «Приключения Электроника»: «Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, — мы маленькие дети, нам хочется гулять».
И ведь гуляют. Несмотря на все запреты, ограничения и рекомендации. Несмотря на здравый смысл и логику. Как будто нет эпидемии и смертей. Как будто сами неуязвимы, да что там — бессмертны!
Я смотрю, чем мой город сейчас славится на всю страну, и понимаю — это не мой город. Мой город — это где НГУ и НЭТИ, где НПО «Вектор» и Институт ядерной физики, где Янка Дягилева и «Калинов мост», где Александр Пушной и Татьяна Лазарева. Где это всё?
Сейчас лишь скандалами от фриков с «Монстрацией» знаменит мой город, да православными активистами с запретами неугодных им культурных мероприятий. (Кстати, где они сейчас, эти активисты? Небось, поголовно пошли волонтёрами в больницы? Нет?)
Из средоточия научной элиты, из мозгового центра страны Новосибирск стал средоточием мракобесия и агрессивного невежества. Жутко, что приходится ходить по одним улицам с теми, кто ржёт над эпидемией и смертями, верит в теорию заговора и демонстративно не соблюдает законы. Город безумцев и великовозрастных детей.
Это не мой город, не мой…
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