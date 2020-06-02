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В некоторых местах образовались ямы

В некоторых местах образовались ямы

На Михайловской набережной в Новосибирске плитку размыло после ночного ливня. Покрытие повреждено в нескольких местах.

— Местами плитку сильно подмыло и образовались ямы, где-то она проваливается прямо под ногами. Всё в грязи, песке, ужас, пройти невозможно, — передаёт слова очевидца сообщество Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Покрытие сильно размыло

Покрытие сильно размыло

НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда повреждения на покрытии устранят.

Ночью на 2 июня в Новосибирске начались первые летние ливневые дожди с грозами. По улицам города потекли реки: пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили, подобно катерам, бороздили потоки. Посмотрите, как это было.

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Михайловская набережнаякоммунальный потопливень
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