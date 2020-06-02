Еще одна жертва коронавируса: умерла 57-летняя сибирячка

Оперштаб Новосибирской области сообщил о новой смерти от коронавируса.



— Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет, — говорится в сообщении.



Всего в регионе за сутки зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе — 3020. В том числе 181 ребенок. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

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