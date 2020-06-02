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Еще одна жертва коронавируса: умерла 57-летняя сибирячка

За последние сутки в регионе зафиксировали 106 новых случаев COVID-19

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Погибшей было 57 лет&nbsp;

Погибшей было 57 лет 

Оперштаб Новосибирской области сообщил о новой смерти от коронавируса.

— Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе за сутки зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе — 3020. В том числе 181 ребенок. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшей. Если вы знали лично погибшую — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Всю самую актуальную информацию о коронавирусной инфекции в регионе мы собираем для вас в нашей онлайн хронике.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

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