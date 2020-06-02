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Срочно Ещё одна жертва коронавируса

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85 пациентов выписали&nbsp;

85 пациентов выписали 

Оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировано 106 случаев.

— Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе – 3020. В том числе 181 ребенок. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались, — говорится в сообщении. — 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 476.

Всего в Новосибирской области сделано 118 027 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.

Последние дни цифры по коронавирусу в области растут. Вчера в городе зафиксировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

в России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.

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