Оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировано 106 случаев.
— Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе – 3020. В том числе 181 ребенок. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались, — говорится в сообщении. — 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет.
В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 24 пациента.
В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 476.
Всего в Новосибирской области сделано 118 027 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 2 790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.
Последние дни цифры по коронавирусу в области растут. Вчера в городе зафиксировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
в России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.
Всю самую актуальную информацию о коронавирусе и не только вы можете прочитать в нашей онлайн-хронике.