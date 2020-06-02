Оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировано 106 случаев.



— Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе – 3020. В том числе 181 ребенок. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались, — говорится в сообщении. — 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 476.