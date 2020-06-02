Ранее, в 2018 году, правоохранители выявили махинации с бюджетными средствами, которые были направлены управлению по обеспечению деятельности мировых судей на покупку оргтехники и кондиционеров. Силовики получили разрешение на проведение обыска дома подозреваемого, Сергея Соколова. Информация об этом поступила госпоже Шатовкиной, которая перенаправила её на имя и.о. губернатора Новосибирской области. Однако позже документы обнаружили у фигуранта расследования, что вызвало большой скандал.

СКР необходимо было согласие от Высшей коллегии судей на возбуждение дела в связи с тем, что Шатовкина работала судьёй.



— Это гарантия независимости судей, требование закона, — пояснил корреспонденту НГС адвокат Геннадий Черкасов. — Это так называемые спецсубъекты, у каждого своя гарантия прописана. У судей один из самых высоких уровень гарантий процессуальных.



Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил её председателем 23 октября 2012 года.

