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Ночной потоп в Новосибирске: по улицам города из-за сильного дождя потекли реки

Присылайте в редакцию фото и видео того, как Новосибирск на одну ночь превратился в маленькую Венецию

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Под дождём оказались и прохожие, и машины

Под дождём оказались и прохожие, и машины

В ночь на 2 июня в Новосибирске начались первые летние ливневые дожди с грозами. По улицам города потекли реки: пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздили потоки.

Видео: читатель НГС

Ливневый дождь, кажется, затопил весь город — Красный проспект, улицы Ленина, Орджоникидзе, Нарымскую, Владимировскую, проспект Димитрова и Красный проспект залило водой. Социальные сети пестрят кадрами о том, как под воду ушли улицы Кошурникова, Восход, Бориса Богаткова и Высоцкого.

Если вы попали под ночной потоп или наблюдали его из окна, ждём ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

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