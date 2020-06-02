Ночной потоп в Новосибирске: по улицам города из-за сильного дождя потекли реки

Ливневый дождь, кажется, затопил весь город — Красный проспект, улицы Ленина, Орджоникидзе, Нарымскую, Владимировскую, проспект Димитрова и Красный проспект залило водой. Социальные сети пестрят кадрами о том, как под воду ушли улицы Кошурникова, Восход, Бориса Богаткова и Высоцкого.



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