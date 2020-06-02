В понедельник, 1 июня, стало известно, что в Новосибирской области умер ещё один человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.



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