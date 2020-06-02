В понедельник, 1 июня, стало известно, что в Новосибирской области умер ещё один человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.
Что произошло в городе за сутки:
- оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировано 105 больных;
- за водными объектами 27 июня хотят усилить контроль. Это связано с тем, что в этот день пройдут выпускные вечера;
- новосибирцам начали приходить выплаты на детей от 3 до 16 лет. Такую выплату в начале мае назначил президент России Владимир Путин. Новосибирцы уже начали рассказывать о том, что стали получать по 10 тысяч;
- Центральный районный суд в Новосибирске сегодня, 1 июня, рассмотрит административные дела в отношении участников скандальных вечеринок в центре города. Всего планируется вынести решения по восьми делам, три из них уже рассмотрены;
- в понедельник,1 июня, в новосибирском трамвае № 18 случился конфликт из-за пассажирки, которая не хотела надевать маску. Девушка зашла в трамвай на остановке Блюхера со спущенной маской. Так как общественному транспорту в Новосибирске запретили обслуживать пассажиров без масок, трамвай дальше по маршруту не поехал;
- граждан из других регионов России, которые приезжают в Новосибирск, больше не будут отправлять на обязательную самоизоляцию. Это решение одобрили 1 июня на заседании правительства региона;
- Роспотребнадзор смягчил «коронавирусные» требования к кафе и ресторанам. Прежде предполагалось, что разрешения на работу они будут получать постепенно, но в новых рекомендациях ведомства нет прежних ограничений;
- в России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять;
- в мэрии Новосибирска назвали число человек, которых привлекут к ответственности за нарушение постановления об обязательном ношении масок;
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе в период распространения коронавируса для гостиниц, отелей, турбаз и прочих мест временного пребывания.
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