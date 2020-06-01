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Инцидент произошёл в 21:03

Инцидент произошёл в 21:03

В понедельник вечером, 1 июня, в Центральном районе Новосибирска девушка на автомобиле Toyota RAV4 наехала 5-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнка с подозрением на сотрясение мозга увезли в больницу.

— В 21:03 девушка-водитель 1985 года рождения на автомобиле Toyota RAV4 двигалась по территории двора на улице Гоголя, 21. Около дома совершила наезд на ребёнка, который, по словам водителя, выбежал из-за стоящего автомобиля. Мама мальчика утверждает, что он с детской площадки побежал к подъезду, в котором проживает. В результате ДТП ребёнка с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются.

ГИБДД напоминает водителям, что во дворах необходимо двигаться с минимальной скоростью, всегда помня, что дети могут выбежать из-за стоящего впереди автомобиля.

Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска трамвай наехал на 9-летнего мальчика-велосипедиста.

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