В понедельник вечером, 1 июня, в Центральном районе Новосибирска девушка на автомобиле Toyota RAV4 наехала 5-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнка с подозрением на сотрясение мозга увезли в больницу.



— В 21:03 девушка-водитель 1985 года рождения на автомобиле Toyota RAV4 двигалась по территории двора на улице Гоголя, 21. Около дома совершила наезд на ребёнка, который, по словам водителя, выбежал из-за стоящего автомобиля. Мама мальчика утверждает, что он с детской площадки побежал к подъезду, в котором проживает. В результате ДТП ребёнка с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.