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В ночь с 31 мая на 1 июня в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Subaru Impreza столкнулся с грузовиком Hino Ranger. В результате аварии пассажир Subaru Impreza погиб. Водителя с травмами доставили в больницу.

— ДТП произошло в 1:05 на 33-ем км на автодороге «Северный объезд». Водитель Subaru Impreza 1989 года рождения двигался в Новосибирск со стороны Омска. Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Hino Ranger. В результате ДТП пассажир Subaru Impreza скончался на месте от полученных травм. Водитель Subaru Impreza находится в больнице, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Утром 30 мая на автодороге Черепаново — Безменово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 29-летний водитель.

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авария ДТПсмертельное ДТП
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