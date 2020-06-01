В ночь с 31 мая на 1 июня в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Subaru Impreza столкнулся с грузовиком Hino Ranger. В результате аварии пассажир Subaru Impreza погиб. Водителя с травмами доставили в больницу.



— ДТП произошло в 1:05 на 33-ем км на автодороге «Северный объезд». Водитель Subaru Impreza 1989 года рождения двигался в Новосибирск со стороны Омска. Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Hino Ranger. В результате ДТП пассажир Subaru Impreza скончался на месте от полученных травм. Водитель Subaru Impreza находится в больнице, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.