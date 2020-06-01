1 июля объявили выходным днем

День голосования за поправки в Конституцию, 1 июля, объявили выходным. Кремль подтвердил эту информацию корреспонденту РИА «Новости». Дополнительный выходной назначили для того, чтобы люди пришли на избирательные участки.
О том, что голосование пройдет 1 июля, стало известно сегодня во время онлайн-совещания Владимира Путина с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Дата была определена с учетом мнения всех участников совещания.
Голосование пройдет по всем правилам современного коронавирусного мира: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция, даже ручки одноразовые. Членов избирательных комиссий предварительно протестируют на коронавирус. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сходить на избирательный участок будет безопаснее, чем в магазин.