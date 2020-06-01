Сегодня во время онлайн-совещания Владимир Путин назвал новую дату голосования за поправки в Конституцию. Оно пройдет 1 июля. По словам президента, 30 дней хватит для того, чтобы закончить всю подготовку.
— Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами, — сказал президент.
Голосование пройдет по всем правилам современного коронавирусного мира: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция, даже ручки одноразовые. Членов избирательных комиссий предварительно протестируют на коронавирус. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сходить на избирательный участок будет безопасней, чем в магазин.
О поправках в Конституцию начали говорить в январе после того, как их предложил Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. До того как COVID-19 стал активно распространяться по стране, поправки уже успели пройти все необходимые инстанции: от Госдумы до Конституционного суда.