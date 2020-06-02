Чтобы сделать выпады назад, поставьте ноги на ширине таза. Для удержания равновесия поставьте руки перед собой.

Затем на вдохе вынесите опорную ногу назад на носок, сделав присед на рабочей ноге. Корпус держите прямо или с большим наклоном вперёд. Колено и носок должны быть на одной линии и образовывать угол 90 °. В нижней точке вы будете ощущать растяжение задней поверхности бедра рабочей ноги.

Теперь на выдохе поднимитесь вверх, отталкиваясь от пола рабочей ногой.

Болгарские выпады

