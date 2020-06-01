Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе в период распространения коронавируса для гостиниц, отелей, турбаз и прочих мест временного пребывания. В целом правила уже знакомые: персонал носит маски и перчатки, на работу пускаем только здоровых, на пол наносим разметку. Все кафе и рестораны при гостинице соблюдают правила для общепита, которые Роспотребнадзор обновил чуть раньше, бассейны и тренажерные залы — рекомендации для спортивных объектов.

Есть, впрочем, и необычные детали. Например, в отелях ежедневно замерять температуру будут не только персоналу, но и гостям, а при симптомах ОРВИ — немедленно сообщать об этом врачам. До прибытия медиков постояльцев в обязательном порядке изолируют. Придется гостиницам отказаться от лишнего текстиля в интерьере — рекомендовано избавиться от декоративных покрывал и подушек. И конечно, всё нужно дезинфицировать. Причем контактные поверхности — после каждого гостя.