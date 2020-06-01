В Ленинском районе Новосибирска трамвай наехал на 9-летнего мальчика — велосипедиста.



О происшествии рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— В 17:38 трамвай двигался по улице Связистов со стороны улицы Степной в сторону улицы Титова, в пути следования на пересечении с улицей Бакинской у дома 104 произошел наезд на велосипедиста, мальчика 9 лет, — сообщили в ГИБДД.

Мальчика доставили в больницу с переломом левой ноги и ушибами. Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД.