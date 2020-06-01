В Ленинском районе Новосибирска трамвай наехал на 9-летнего мальчика — велосипедиста.
О происшествии рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
— В 17:38 трамвай двигался по улице Связистов со стороны улицы Степной в сторону улицы Титова, в пути следования на пересечении с улицей Бакинской у дома 104 произошел наезд на велосипедиста, мальчика 9 лет, — сообщили в ГИБДД.
Мальчика доставили в больницу с переломом левой ноги и ушибами. Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД.
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Это не первое происшествие в этом году, в котором пострадал велосипедист. Днём 15 мая в частном секторе Октябрьского района иномарка сбила 5-летнего ребёнка, который ехал на велосипеде. Мальчика увезли в больницу.