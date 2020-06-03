В центре Новосибирска рядом с Державина, 10, возле спортивной площадки вырубили высокие клёны и ивы. Вырубка началась в воскресенье и продолжилась в начале недели. Власти сообщили, что деревья аварийные, но восстанавливать их придётся самим жильцам.
— Всего вырубят девять больших деревьев. Жуть… Здесь спортивную площадку когда-то же сделали на месте детского сада. Деревья вот вдоль неё и росли, хоть как-то пыль сдерживали: площадка гравием засыпана, и пыль поднимается, когда там играют. А на ней постоянно играют. Деревья стоят вдоль домов № 8 и 10 по улице Державина. Наш начальник ТСЖ сегодня узнавал: всё в порядке, документы есть, но агроном Центрального округа сказал, что саженцев не будет. Конечно, мы не оставим это так, будем сами садить, но земля это муниципальная, дадут ли нам что-то тут посадить? А ещё агроном сказал [председателю ТСЖ «Шахтёр»], что под деревья кто-то налил кислоты, поэтому они всё равно погибнут, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома № 10 по улице Державина Евгения Буторина. Про кислоту, о которой якобы рассказывал председатель ТСЖ, упоминали и другие жители.
Председатель ТСЖ «Шахтёр» Андрей Иванов подтвердил, что разговаривал с агрономом, но про историю о кислоте ничего не слышал. Иванов предположил, что жители что-то не так поняли или его оговаривают. В администрации Центрального округа корреспонденту НГС также сообщили, что у них отсутствует информация «о применении каких-либо жидкостей в отношении деревьев у дома № 10 на ул. Державина».
Евгения Буторина рассказала, что несколько лет назад вырубили деревья на муниципальной земле по другую сторону спортивной площадки и сделали на их месте парковку. Местные жители опасаются, что на месте, где деревья вырубили сейчас, тоже сделают парковку. Однако председатель ТСЖ «Шахтёр» Андрей Иванов настаивает: этого не случится.
— Ну как там можно сделать парковку, когда к ней подъезд — через наши земли? Через земли, которые общедолевые. Это всё слухи и трепотня. Как мне уже объяснили в администрации Центрального округа, деревья эти аварийные… Мы там осенью посадим с краёв ивы, а посередине — липы и орех. В мэрии сказали, что в этом году сажать они не планируют, мы сами будем сажать. Мы в центре живём, нам дышать чем-то надо, — заметил Андрей Иванов.
В подтверждение того, что вырубка законна, местным жителям продемонстрировали разрешение на снос, обрезку и замену насаждений, которое подписал 22 мая 2020 года начальник Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Вадим Полищук. В бумаге указана цель работ: удаление зелёных насаждений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также помечено, что работы выполняются без оплаты восстановительной стоимости. Копия документа имеется в редакции НГС.
В администрации Центрального округа корреспонденту НГС также подтвердили, что снос девяти деревьев (шести клёнов и трёх ив) на внутриквартальном муниципальном земельном участке «произведен в целях удаления больных, сухостойных и аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и сохранности имущества».
— Согласно решению Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 года № 539 «О правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске», внесение суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений в бюджет города Новосибирска при сносе аварийных деревьев не требуется, — сообщили в администрации Центрального округа.
В городе часто сносят деревья по разным причинам, но далеко не всегда на месте старых появляются новые. Например, прошлой осенью в парке Берёзовая роща снесли четыре засохшие ели, а газон, на котором они росли, постановили заложить тротуарной плиткой. Как рассказал НГС директор парка, ели засохли из-за того, что им было недостаточно влаги, поступающей через уложенную по периметру газона плитку.