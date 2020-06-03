Председатель ТСЖ «Шахтёр» Андрей Иванов подтвердил, что разговаривал с агрономом, но про историю о кислоте ничего не слышал. Иванов предположил, что жители что-то не так поняли или его оговаривают. В администрации Центрального округа корреспонденту НГС также сообщили, что у них отсутствует информация «о применении каких-либо жидкостей в отношении деревьев у дома № 10 на ул. Державина».

Евгения Буторина рассказала, что несколько лет назад вырубили деревья на муниципальной земле по другую сторону спортивной площадки и сделали на их месте парковку. Местные жители опасаются, что на месте, где деревья вырубили сейчас, тоже сделают парковку. Однако председатель ТСЖ «Шахтёр» Андрей Иванов настаивает: этого не случится.



— Ну как там можно сделать парковку, когда к ней подъезд — через наши земли? Через земли, которые общедолевые. Это всё слухи и трепотня. Как мне уже объяснили в администрации Центрального округа, деревья эти аварийные… Мы там осенью посадим с краёв ивы, а посередине — липы и орех. В мэрии сказали, что в этом году сажать они не планируют, мы сами будем сажать. Мы в центре живём, нам дышать чем-то надо, — заметил Андрей Иванов.