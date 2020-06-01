В России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.



Основное действующее вещество в новом отечественном препарате — фавипиравир. Этот препарат был известен и ранее под торговым названием «Авиган». Он был разработан в Японии, применялся во время эпидемии гриппа в 2014 году. В России лекарства на основе фавипиравира прежде не испытывались.

