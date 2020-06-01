В России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех лекарств, которые применяли прежде. Препарат «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в тот же день медики начнут его применять.
Основное действующее вещество в новом отечественном препарате — фавипиравир. Этот препарат был известен и ранее под торговым названием «Авиган». Он был разработан в Японии, применялся во время эпидемии гриппа в 2014 году. В России лекарства на основе фавипиравира прежде не испытывались.
Как рассказал сегодня во время пресс-конференции председатель совета директоров «ХимРар» Андрей Иващенко, в марте, когда было решено провести испытания, планировалось закупить японский препарат или сырье, из которого он производится, но в тот момент на рынке оказалась масса пустых подделок. По его словам, в итоге это пошло только на пользу — российские ученые довольно быстро разработали собственный препарат. Клинические испытания таблеток «Авифавир» начались 23 апреля. Да, препарат производят именно в таблетках.
— Первый этап исследования дал очень обнадеживающие результаты. Благодаря тому, что фавипиравир действует непосредственно на вирус, элиминация (вымирание. — Прим. ред.) вируса происходила в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Организм пациентов избавлялся от вируса в среднем за 4 дня, в контрольной группе (которая получала стандартное лечение) — около 9 дней. Эффективность препарата составила около 90%, — рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.
Второй этап исследования покажет, насколько безопасным является препарат. На первом этапе это, конечно, тоже проверялось, и пока не было зарегистрировано ни одного серьезного нежелательного явления. Однако уже сейчас врачи рекомендуют не применять его в отношении беременных женщин.
— После прекращения лечения препаратом в течение трех месяцев мы просим не планировать беременность. В том числе если лечился мужчина. Препарат не влияет на потенцию, но он может повлиять на будущего ребенка, — объяснил Чуланов.
Лечить новым препаратом начнут сразу после его поступления в клиники. А вот в аптеках новое лекарство можно не ждать — в розничную продажу его пока выпускать не будут.