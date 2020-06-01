За два дня в Новосибирске на 138 человек составили протоколы за нарушение масочного режима

В мэрии Новосибирска назвали число человек, которых привлекут к ответственности за нарушение постановления об обязательном ношении масок.

Напомним, согласно документу от 28 мая, ношение маски на территории региона стало обязательным в транспорте, при посещении аптек, вокзалов, магазинов, МФЦ и других общественных мест.



По данным правоохранительных органов, только за 28-е и 29 мая к ответственности было привлечено 138 новосибирцев.



— Минимальная сумма штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составляет 30 тысяч рублей. Решение о привлечении гражданина к ответственности выносит суд на основании протокола, составленного должностным лицом, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

