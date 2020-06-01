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За два дня в Новосибирске на 138 человек составили протоколы за нарушение масочного режима

Обязательное ношение масок было прописано в постановлении Андрея Травникова от 28 мая

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Почти 140 человек не соблюдали масочный режим — и это данные за два дня

Почти 140 человек не соблюдали масочный режим — и это данные за два дня

В мэрии Новосибирска назвали число человек, которых привлекут к ответственности за нарушение постановления об обязательном ношении масок.

Напомним, согласно документу от 28 мая, ношение маски на территории региона стало обязательным в транспорте, при посещении аптек, вокзалов, магазинов, МФЦ и других общественных мест.

По данным правоохранительных органов, только за 28-е и 29 мая к ответственности было привлечено 138 новосибирцев.

— Минимальная сумма штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составляет 30 тысяч рублей. Решение о привлечении гражданина к ответственности выносит суд на основании протокола, составленного должностным лицом, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На совещании с представителями организаций розничной торговли мэр Анатолий Локоть объяснил обязательное соблюдение масочного режима новыми данными регионального Роспотребнадзора.

— В документе также чётко прописано обязательное соблюдение масочного режима. По данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, 78% заболевших не носили маски и не пользовались средствами индивидуальной защиты. Постепенно мы будем смягчать меры, разрешать деятельность предприятий, поэтапно выходить из режима повышенной готовности, но маски будем носить, — отметил он.

В новосибирском транспорте начали вспыхивать конфликты из-за масок, перевозчикам приходится обращаться в полицию. Сегодня, 1 июня, стычка между кондуктором, водителем и одной из пассажирок вспыхнула в трамвае — пассажирка отказывалась надевать маску (при этом маска у неё была), называя её намордником.

НГС решил узнать у читателей, какая точка зрения им ближе: возмущённой масочным режимом пассажирки или водителя, соблюдающего постановление. По данным опроса, 43% согласны с водителем, 30% считают, что для требования надеть маску власти должны объявить карантин.

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Коронавирус в Новосибирске
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