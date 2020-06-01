Новосибирская область отменила самоизоляцию для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга

Граждан из других регионов России, которые приезжают в Новосибирск, больше не будут отправлять на обязательную самоизоляцию.



Это решение одобрили сегодня, 1 июня, на заседании правительства региона. Подробности сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

— В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион любыми видами транспорта граждан, — говорится в сообщении.

