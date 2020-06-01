Новосибирская область отменила самоизоляцию для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга

Граждан из других регионов России, которые приезжают в Новосибирск, больше не будут отправлять на обязательную самоизоляцию.
Это решение одобрили сегодня, 1 июня, на заседании правительства региона. Подробности сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
— В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион любыми видами транспорта граждан, — говорится в сообщении.
Теперь люди, которые пребывают в Новосибирскую область из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Саха (Якутия) не должны отправляться на самоизоляцию на две недели.
Однако те, кто прилетает из-за рубежа, всё ещё должны будут оставаться под меднаблюдением в течение 14 дней.
Напомним, что 31 мая правительство региона внесло изменения в постановление о самоизоляции. Мы опубликовали этот документ. Согласно ему, новосибирцы смогут посещать избирательные участки, но находиться на детских площадках и в местах скопления людей — запрещено.