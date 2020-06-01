Жительница Новосибирска Дарья Макарова заказала к своему дню рождения антикварный сервиз за 10 тысяч рублей, но, открыв посылку, нашла разбитую посуду. Заказ она делала через курьерскую службу ЕМС от «Почты России».
История посылки
— Я много лет на аукционах покупаю посуду, то есть это — не первая моя покупка. Пользовалась разными компаниями, но вот курьерской службой «Почты России» ЕМС впервые. Причём стандартная доставка почтой России из Москвы, которая стоит в пределах 300–400 рублей, в зависимости от размера коробки, ни разу не косячила. Но в этот раз я попросила отправителя уточнить на почте: могут ли они сделать ускоренную доставку, чтобы посылка пришла к 1 июня. Я хотела на свой день рождения попить чай из этого сервиза. Причём отправитель сказала на почте, что это — посуда, антиквариат, стекло. Ей ответили, что нужно брать именно курьерскую, потому что только так гарантируется быстрая и бережная доставка. При этом продавец тоже знала, как всё надо отправлять: каждый предмет был завернут в «пупырку», не в один слой, между предметами была проложена помятая упаковочная бумага и коробка ещё внутри была выложена в несколько слоёв «пупырки». Это всё упаковано было на почте в присутствии работников, — рассказала корреспонденту НГС Дарья Макарова.
Стоимость посылки, как заметила Дарья, обошлась ей в три раза дороже обычной — в 1205 рублей, но за срочность и бережную доставку женщина готова была переплатить. На коробке сделали специальную пометку: «стекло». Посылка пришла в Новосибирск в субботу, 30 мая, но Дарья Макарова в этот день была за городом. Она договорилась с курьером, что он привезёт сервиз её бабушке с дедушкой.
— Коробку никто не трогал: её как занесли в коридор, так она там и стояла. Дедушка позвонил сразу и сказал, что коробка мятая. Я приехала за ней в воскресенье, поднимаю и чувствую, что там осколки. В итоге из прекрасного сервиза в 20 предметов и одного блюда целыми осталось только три чашки и два блюдца. Я тут же позвонила в ЕМС и спрашиваю: «Что делать-то? Ясно, что вещи не вернуть, но тут дело в принципе: вы не отработали те деньги, которые я заплатила за доставку». А они мне говорят, мол, ничего не знаем: вам надо было сразу при курьере открывать посылку, — сообщила женщина.
На горячей линии ЕМС Дарье Макаровой предложили написать заявление на сайте почты, ответ на которое будет оформлен в течение 30 дней или попытаться решить вопрос по телефону курьерской доставки ЕМС Новосибирск.
Ответ «Почты России»
В «Почте России» корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию, объяснив, что данная посылка была отправлена без описи вложения и объявленной ценности, а вскрыта не в присутствии почтового работника, поэтому получатель не может рассчитывать на выплату компенсации.
— В курьерскую доставку на дом передаются только отправления без каких-либо внешних повреждений. Если присутствует малейшее подозрение на нарушение целостности вложения, клиента приглашают для получения отправления в отделение. Там на месте вскрывают упаковку, чтобы при необходимости составить акт для возможной подачи заявления на компенсацию. В данном случае во время доставки упаковка была целой, вес совпадал с заявленным, звуки перемещающихся мелких частей внутри посылки отсутствовали. Обращаем внимание, что за пересылку отправлений с пометкой «Осторожно» взимается комиссия в размере 30% от стоимости отправления, которая в данном случае оплачена не была. Отправления с отметкой «Осторожно» проходят ручную сортировку и пересылаются особенно бережно, — пояснили в «Почте России».
«Почта России» регулярно попадает в скандальные истории, например, в начале года для разрешения конфликта в отделение «Почты России» даже пришлось вызывать силовиков, а осенью 2019 года у новосибирцев в почтовых отделениях города отказывались принимать дешёвые посылки, ссылаясь якобы на поломанное приложение и предлагая отправлять посылки более дорогим способом.