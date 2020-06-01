Жительница Новосибирска Дарья Макарова заказала к своему дню рождения антикварный сервиз за 10 тысяч рублей, но, открыв посылку, нашла разбитую посуду. Заказ она делала через курьерскую службу ЕМС от «Почты России».

История посылки

— Я много лет на аукционах покупаю посуду, то есть это — не первая моя покупка. Пользовалась разными компаниями, но вот курьерской службой «Почты России» ЕМС впервые. Причём стандартная доставка почтой России из Москвы, которая стоит в пределах 300–400 рублей, в зависимости от размера коробки, ни разу не косячила. Но в этот раз я попросила отправителя уточнить на почте: могут ли они сделать ускоренную доставку, чтобы посылка пришла к 1 июня. Я хотела на свой день рождения попить чай из этого сервиза. Причём отправитель сказала на почте, что это — посуда, антиквариат, стекло. Ей ответили, что нужно брать именно курьерскую, потому что только так гарантируется быстрая и бережная доставка. При этом продавец тоже знала, как всё надо отправлять: каждый предмет был завернут в «пупырку», не в один слой, между предметами была проложена помятая упаковочная бумага и коробка ещё внутри была выложена в несколько слоёв «пупырки». Это всё упаковано было на почте в присутствии работников, — рассказала корреспонденту НГС Дарья Макарова.